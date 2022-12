CdF : le programme tv des 32es de finale

Alors que les 32emes de finale de la Coupe de France seront disputés les 6,7 et 8 janvier prochain, on en connait d'ores et déjà la programmation télévisée. Ainsi, beIN Sports et France 3 se partageront les affiches de ce tour, la chaîne du service public ayant obtenu les droits des 5 rencontres du samedi après-midi.

Pour rappel, les clubs de Ligue 1 font leur entrée à ce stade de la compétition. À noter que le tirage au sort des seizièmes de finale de cette dernière sera également diffusé sur beIN, tout comme les grosses affiches entre Châteauroux et le PSG (vendredi 6 janvier, 21h), Girondins de Bordeaux - Stade Rennais (samedi 7 janvier, 20h45) et Lille - Troyes (dimanche 8 janvier, 21h).