LdC: Aleksander Ceferin considère le nouveau format comme une réussite

36 équipe, et des heureux partout selon Aleksander Ceferin. Dans une interview accordée à Delo, le dirigeant de l’UEFA a vanté les mérites du nouveau format de la Ligue des Champions, estimant que «99 % des gens en sont satisfaits.» Une réussite globale qui concerne la Ligue des Champions, mais également l’Europa Ligue et la Conférence Ligue, devenue plus prisée depuis l’arrêt des reversements depuis la compétition supérieure.

«La compétition est encore plus imprévisible qu’avant, personne ne savait jusqu’au dernier moment s’il allait se qualifier. C’est une réussite totale et les audiences de la Ligue des Champions sont excellentes», a constaté le dirigeant slovène. «Au début, l’accent était mis sur les critiques ponctuelles, qui interviennent à chaque changement, mais maintenant, les gens sont satisfaits.» Un format qui doit maintenant faire ses preuves sur plusieurs années, une fois l’engouement de la nouveauté passé.