Cesc Fabregas, Roberto De Zerbi… l’incroyable short-list de l’AC Milan pour remplacer Sergio Conceição !

Entraîner l’AC Milan n’est décidément pas mission aisée. Après Paulo Fonseca, limogé par les Rossoneri et désormais sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Sergio Conceiçao vit lui aussi des heures sombres du côté de San Siro. Plus que jamais fragilisé après deux défaites face au Torino puis contre Bologne, le technicien portugais est déjà rattrapé par l’ambiance pesante qui s’est installée au fil des mois dans le club lombard. Lassé par les critiques, l’ancien architecte du FC Porto n’a cependant pas hésité à rappeler son CV lors de sa dernière conférence de presse…

«Tous les jours, les gens parlent de ma situation et ce n’est pas juste. Je sais ce que je veux, je sais ce que je peux faire, je vois beaucoup de gens parler de moi mais la situation est simple : si je dois partir, ils me disent 'tu n’es plus nécessaire’, je prends ma valise et je pars sans demander un seul euro de plus. Je ne viens pas de nulle part : j’ai presque 100 matchs en Ligue des champions, j’ai gagné 13 trophées, mais tous les jours, ils aiment parler de moi. Des entraîneurs qui me critiquent le jour du match. J’ai une famille, j’ai des gens proches de moi et ils voient beaucoup de mauvaises choses sur moi et ce n’est pas juste. Désolé pour l’emportement», pestait ainsi Conceiçao.

Fabregas en pole, De Zerbi convoité

En colère, le coach de 50 ans reste pourtant plus que jamais discuté. Dès lors, si une qualification en Ligue des champions pourrait lui sauver la mise - les Rossoneri accusent un retard de huit points sur la 4e place de la Juve, à douze journées de la fin - la tendance n’est pas forcément rassurante et la direction milanaise se serait déjà penchée sur son successeur. Ce samedi, la Gazzetta dello Sport avance ainsi que l’actuel 8e du championnat italien est très intéressé par la venue d’un certain Cesc Fabregas. Le journal au papier rose indique même qu’il s’agit de la priorité du board milanais en cas de départ de Conceiçao. Mais ce n’est pas tout.

D’après le média transalpin, la piste menant à Maurizio Sarri pourrait également être étudiée. Plus surprenant encore et pas forcément rassurant pour les supporters marseillais, le nom de Roberto De Zerbi a été ajouté à la liste des candidats potentiels selon la GdS, précisant qu’un retour en Italie par la grande porte ne serait pas pour lui déplaire. Sous contrat jusqu’en juin 2027, RDZ tente, pour l’heure, de qualifier l’OM pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Une mission jusqu’alors plutôt bien menée puisque le club olympien pointe à la 2e place du classement avant de défier le FC Nantes dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1…