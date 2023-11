Les 6 transformations choquantes de ces retraités du foot

Les footballeurs consacrent leur vie entière au sport : matchs, entraînements, renforcement musculaire… Alors parfois certains réduisent la cadence une fois la retraite prise. D’autres stars du foot en revanche se mettent à la musculation et deviennent des monstres physiques. Petit passage en revue, de 6 joueurs qui se sont transformés physiquement après leur carrière de footballeur.

N°1 - Fernando Torres, d’“El Nino” à “El Musculo”

La transformation physique de Fernando Torres est la plus choquante visuellement. L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid et de Liverpool est devenu un titan aujourd’hui. Une fois sa retraite de footballeur prise en 2019, il s’est sérieusement à la musculation et visiblement il a été bien conseillé et rigoureux. Sa transformation physique ne sort pas de nulle puisque depuis 2014, Torres a investi dans la création d’une chaîne de salle de sports. Il donne d’ailleurs de sa personne dans les pubs. Une chaîne qu’il a appelé Nine Fitness, en référence à son numéro de maillot, le 9, qu’il a porté pendant 21 saisons (sur 24).

N°2 - Rio Ferdinand, se muscler pour oublier (et boxer)

À l’approche de sa fin de carrière, Rio Ferdinand a eu le malheur d’apprendre que sa femme était atteinte d’un cancer du sein, une maladie qui l’a emporté en quelques mois seulement. Rio Ferdinand devient veuf le 2 mai 2015 et le 30 mai, il met un terme à sa carrière. Mai 2015 est le mois de tous les bouleversements. C’est à ce moment-là que Ferdinand est “tombé” dans le fitness. La légende de Manchester United a d’ailleurs confié que sans ça, il aurait eu du mal à s’en sortir psychologiquement… «Cela m’a permis de libérer mon esprit, reconnaissait-il en 2017 dans le magazine Men’s Health. Quand je jouais et quand j’entrais sur le terrain, je ne pensais à rien d’autre qu’au football. Sans la salle, je ne sais pas où j’aurais eu ce temps de décompression – ce temps pour ne penser à rien, pour penser à autre chose que ce qui se passait dans ma vie»

Deux ans après sa retraite, celui qui était plutôt grand et fit, longiligne, fait 10 kilos de plus que sa version footballeur ! En 2018, il tente même de devenir boxeur professionnel ! Ferdinand était entraîné par l’ancien champion WBC des super-moyens Richie Woodhall dans le cadre d’un défi parrainé par l’opérateur de paris Betfair. Malheureusement, la Fédération anglaise de boxe le met au tapis en refusant de lui octroyer sa licence pro.

N°3 - Zé Roberto, objectif 0%

Après très exactement 973 matchs pro, 4 titres de Champion avec le Bayern Munich, une Ligue des Champions avec le Real Madrid et 2 Copa America avec le Brésil, Zé Roberto a décidé de prendre sa retraite en 2017. L’ex milieu de terrain n’a pas arrêté le sport pour autant, il a même intensifié sa pratique du fitness en devenant plus musclé que jamais.

«Joueur, je faisais attention à ne pas prendre trop de poids et de muscles. J’avais peur de perdre mon agilité. Si j’en fait trop aujourd’hui ? Ma femme dit que je suis malade», expliquait-il à L’Équipe en 2022. Zé Roberto fait 20h de fitness/musculation et 4h de vélo par semaine, il a pris 5 kg de muscles et son taux de masse graisseuse a diminué de 11 % à 5 % ! Il est tellement passionné par la fitness qu’il est devenu coach personnel à temps plein et a créé un programme de coaching intitulé “protocoloZR11”, efficace en 30 jours selon lui ! Avis aux amateurs…

Retrouvez notre sélection complète de 6 retraités du football qui sont devenus musclés comme des titans dans la vidéo ci-dessus.