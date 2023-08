Manchester United dévoile son maillot third pour la saison 2023-2024

Pour le maillot third de Manchester United que ses joueurs porteront lors de la saison 2023-2024, adidas a décidé de rendre hommage au surnom notoire du club : les Red Devils. Et pour la première depuis plus de 50 ans, une tunique du triple vainqueur de la Ligue des champions arborera exclusivement l’emblématique diable rouge, et ce à la place du traditionnel écusson du club. L’équipementier allemand veut également faire un clin d’œil au maillot porté par les vainqueurs de la Coupe d’Angleterre 1909, la première des 12 soulevées tout au long de son histoire.

La suite après cette publicité

Le fond du maillot third est en blanc, pour faire ressortir le rouge des différents logos présents à l’avant de la tunique, comme le diable rouge, le logo aux trois bandes et le sponsor maillot Teamviewer, qui malgré la rupture de son accord avec MU, restera sur le maillot tant que le club n’a pas encore trouvé de nouveau sponsor. On retrouve également, sur la manche gauche, un autre partenaire du club en la personne de DX Technologies. Les deux versions du maillot (joueur et Replica) ont été fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés, l’une des solutions proposées par adidas pour mettre fin aux déchets plastiques.

Le nouveau maillot third de Manchester United est à retrouver sur notre boutique partenaire, FOOT.FR !