EdF : Loïc Badé touché à la cuisse

C’est une nouvelle tuile pour l’équipe de France et Didier Deschamps. Lors de cette trêve internationale, le sélectionneur des Bleus a dû composer avec l’absence de dernière minute de Wesley Fofana. Le défenseur de Chelsea, forfait pour les deux matches de Ligue des nations, a été remplacé ces derniers jours par Loïc Badé qui a donc connu son tout premier rassemblement. Mais le défenseur de Séville a sans doute rêvé mieux comme première.

La suite après cette publicité

Selon les informations de L’Equipe, le défenseur de 24 ans a ressenti une douleur musculaire à la cuisse droite ces dernières heures et a été aperçu à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Une mauvaise nouvelle de plus pour les Bleus. Même si on ne connait pas encore la durée d’indisponibilité ni la nature de la blessure de l’ancien rennais, il ne devrait pas être apte pour la rencontre de ce vendredi soir.