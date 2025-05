OL - Angers : les compositions officielles

L’Olympique Lyonnais accueille Angers au Groupama Stadium dans un match de la 34e et dernière journée de Ligue 1. L’OL est actuellement 7e du classement, les Lyonnais devront espérer un véritable miracle pour finir dans le top 4 et accéder à la Ligue des Champions. L’objectif du soir est avant tout la victoire, terminer cette saison sur une note positive à domicile. En face, le SCO est 13e, un maintien déjà assuré et un dernier match à jouer sans aucune pression. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Paulo Fonseca opte pour un 4-2-3-1. Perri dans le but, Caleta-Car accompagne Niakhaté dans l’axe de la défense, Maitland-Niles et Tagliafico occupent les couloirs. Dans l’entrejeu, Tessmann est associé à Veretout, Almada en meneur de jeu. Pour animer l’attaque, Cherki et Fofana seront autour de Lacazette. Chez les visiteurs, c’est un 4-2-3-1 également. Alexandre Dujeux aligne son équipe type, à l’exception de Zinga qui est préféré à Fofana dans la cage.

Les compositions

OL : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Tessmann - Cherki, Almada, Fofana - Lacazette ©

Angers : Zinga - Arcus, Camara, Lefort, Hanin - Ould Khaled, Courcoul - Raolisoa, Abdelli ©, Ekomié - Lepaul