Vidéo : la Twittosphère se moque de la nouvelle blessure de Neymar

Le PSG connait encore des pépins sur le plan physique puisque Nuno Mendes est sorti sur blessure en première période. Et la blessure qu’on attendait tous à cette période de l’année : celle de Neymar. Le milieu offensif brésilien s’est écroulé au duel avec Benjamin André et a quitté le terrain sur civière. À deux semaines et demi de défier le Bayern Munich pour le 1/8e de finale retour de Ligue des Champions, le PSG connaît un nouveau coup dur…

