Ligue 1 : Nice renverse Strasbourg et revient dans le top cinq

En clôture de la 12e journée de Ligue 1, l’OGC Nice devait s’imposer contre le RC Strasbourg à domicile pour revenir dans le haut de tableau du classement et rester dans le peloton des concurrents européens. Les Aiglons souhaitaient profiter de la mauvaise forme des Alsaciens, qui restaient sur seulement une victoire en cinq matches. Ndombele laissé sur le banc, Franck Haise alignait une attaque Guessand-Cho-Boga pour tenter de rester dans le top cinq.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Nice 20 12 +11 5 5 2 23 12 11 Strasbourg 13 12 -3 3 4 5 21 24

Et les Aiglons débutaient parfaitement cette rencontre en se positionnant rapidement dans le camp strasbourgeois, Diop, puis Cho se procuraient les premières occasions (5e et 12e). Mais contre le cours du jeu, les Alsaciens profitaient d’une erreur de relance et Lemarechal pouvait transmettre à Bakwa, qui pouvait ouvrir le score du pied gauche (1-0, 20e). Tout était à refaire pour les Azuréens, qui peinaient à se montrer offensif face à un grand Sarr, auteur de deux belles interventions (29e et 34e).

Abakar Sylla s’est manqué

Mais après la pause, Nice est revenu avec de meilleures intentions pour renverser le score. Après un centre dangereux de Bouadoui (47e), Diop pouvait transmettre en profondeur vers Bard, seul face au but. Se présentant face à Petrovic, l’ex-Lyonnais pouvait égaliser (1-1, 54e). Sonnés par l’égalisation, le RCSA a ensuite coulé. Alors qu’il avait bien intercepté un ballon en profondeur vers Guessand, Sylla tentait de servir Bulka en retrait… mais trompait son gardien (2-1, 62e).

Un énorme coup dur pour Liam Rosenior et sa troupe, qui n’ont plus eu les armes pour revenir au score. En maîtrise durant la fin de match - et alors que Bard était tout proche de s’offrir le doublé dans les arrêts de jeu (90e+3) - Nice s’est logiquement imposé et reprend la cinquième place, à trois points de l’OM et avec un point d’avance sur l’OL, son prochain adversaire en Ligue 1. De son côté, Strasbourg plonge à la 11e place avant d’aller à Brest.