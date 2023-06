La déclaration farfelue de Florentino Pérez sur le mercato du Real Madrid fait polémique

La suite après cette publicité

Joselu, et puis c’est tout. « Oui c’est bouclé pour (le transfert de) Joselu, il arrivera la semaine prochaine. Mais personne d’autre n’arrivera après lui cet été ». Tels étaient les propos de Florentino Pérez dimanche, lorsqu’il était interrogé par un supporter du Real Madrid. De quoi doucher les espoirs des Merengues, qui attendaient encore l’arrivée d’une star, dans le secteur offensif notamment.

À moins d’un énorme coup de bluff du patron madrilène, ce qui reste une possibilité à prendre en compte, il n’y aura donc pas de renfort majeur, et ni Harry Kane ni Kylian Mbappé ne viendront renforcer l’effectif de Carlo Ancelotti. Il n’en fallait pas moins pour déchaîner les réseaux sociaux et les débats à la télévision et à la radio, où on ne comprend pas à quoi joue le Real Madrid.

Attendre 2024 pour se renforcer, une hérésie ?

Pour la plupart, c’est inconcevable que le club de la capitale démarre la saison avec Joselu en tant que titulaire. Deux voire trois renforts offensifs étaient attendus, même avant le départ surprise de Karim Benzema, et beaucoup estiment ainsi que l’effectif actuel n’est pas au niveau du statut du club en attaque. Surtout, c’est encore cette perspective de conditionner le mercato à l’avenir de Kylian Mbappé qui en agace beaucoup. Attendre 2024 pour Mbappé, pourquoi pas, mais cela ne doit pas hypothéquer la saison à venir, estiment les observateurs.

Le Real Madrid ne peut pas se permettre une mauvaise saison, surtout après cet exercice 2022/2023 qui aura au final été assez médiocre pour les Merengues, privés de titres majeurs sur la scène nationale et en Europe. Autant dire que celui qui fait généralement l’unanimité auprès des médias et des fans ferait bien de recruter un ou deux joueurs de qualité pour le secteur offensif sous peine de s’attirer réellement les foudres de l’opinion publique madrilène…