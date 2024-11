C3 : le président de la fédération turque cartonne Israël

Cet après-midi (18h45), le Besiktas reçoit le Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa. Cependant, les autorités turques avaient décidé il y a quelque temps de ne pas organiser la rencontre à Istanbul, comme cela était prévu. Pour des raisons de sécurité, le match va donc se jouer en Hongrie, dans la ville de Debrecen. Une décision qui a eu le don d’agacer le président de la fédération turque de football, İbrahim Hacıosmanoğlu. Ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à charger Israël, qu’il accuse de ne pas être traité de la même manière que la Russie par l’UEFA. Des propos forts faits au micro de TRT Spor et relayés par RMC Sport.

« Nous voulons que le football soit au service de la paix et de la fraternité, mais malheureusement la raison pour laquelle Besiktas se trouve en Hongrie est qu’il y a deux poids deux mesures dans le monde. Nous sommes contre toutes les formes de guerre, mais l’embargo imposé à la Russie n’est pas appliqué à ceux qui bombardent les enfants, les malades, les personnes âgées, les écoles, les lieux de culte et tue des gens. Leurs équipes participent toujours à des compétitions sportives dans le monde. Nous sommes avec Gaza. J’espère que notre club répondra sur le terrain et donnera une belle joie au monde musulman. » Le message est passé.