Ronaldo est fan de Mbappé

Dans une interview accordée au média brésilien Apostagolos, l’ancien attaquant Ronaldo a dit tout le bien qu’il pensait de Kylian Mbappé, auteur d’une Coupe du Monde phénoménale, achevée en finale avec 8 buts au compteur. Et pour Ronaldo, c’est le Français qui aurait dû être nommé meilleur joueur de la compétition, au lieu de Lionel Messi.

« Il a disputé une excellente Coupe du monde du premier match à la finale. Même lorsqu’il n’a pas marqué, que ce soit contre l’Angleterre en quart de finale ou contre le Maroc en demi-finale, il a été décisif à chaque fois, avec des passes décisives. En finale, il a été fantastique avec quatre buts (dont les tirs au but). Techniquement, il est fantastique, il est presque imparable et il aurait pu être nommé le meilleur joueur de la Coupe du monde, car il le mérite tellement. De nombreux attaquants de cette Coupe du monde ont été rapides, mais il est de loin le plus rapide », a lancé le Brésilien, ajoutant le compliment ultime : « en fait, quand je le regarde jouer, il me rappelle mes meilleurs moments. Il sait exactement comment exploiter les espaces ouverts, comment être imprévisible sur et hors du ballon et comment sortir au mieux des situations individuelles. Il est impressionnant. »

