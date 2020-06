Ronaldinho pense à un incroyable come-back et a déjà choisi son futur club !

La suite après cette publicité

Ronaldinho a vécu des derniers mois très agités. Embarqué dans une affaire de faux passeports, la légende du football brésilien a passé plusieurs mois derrière les barreaux au Paraguay. Même si son séjour en prison a visiblement été paisible, avec des tournois de foot et des barbecues à la clé, il est toujours difficile de voir quelqu'un qui a fait rêver tant de générations dans une telle situation. Et alors qu'il est toujours sous surveillance dans un hôtel d'Asuncion, la capitale du pays sud-américain, voilà que l'idée de rechausser les crampons lui traverserait l'esprit...

Le média argentin El Dia dévoile ainsi une sacrée information. Pour laisser derrière lui tous ses problèmes avec la justice, l'ancien joueur du Barça et du PSG envisagerait de reprendre sa carrière. Du haut de ses 40 ans, Ronnie veut donc fouler les pelouses une dernière fois pour se remettre dans le droit chemin. Mais ce n'est pas tout, puisque toujours selon la publication argentine, l'ancien joueur de la Canarinha voudrait jouer sous les ordres de Diego Maradona avec le Gimnasia de la Plata, l'équipe entraînée par la légende de l'Albiceleste !

Et cette possibilité est sérieusement envisagée par Diego Armando Maradona... « Bien sûr que ça m’a rendu triste, ce n’est pas un criminel, il est juste allé travailler. Son erreur est d’être une idole, je le soutiendrai jusqu'à la mort », expliquait l'Argentin à ce même média il y a quelques semaines. Il n'y a pas encore eu de démarche officielle d'un côté comme de l'autre, mais en Argentine, cette nouvelle en fait déjà saliver plus d'un. Si Ronaldinho aura logiquement besoin d'une remise en forme conséquente sur le plan physique, il n'a probablement rien perdu de sa superbe technique et de sa magie !