Quel mercato pour le PSG ?

En un an, énormément de choses ont changé au Paris Saint-Germain. A la même époque l’an dernier, l’entraîneur se nommait Christophe Galtier, et le club se préparait à un déplacement périlleux sur la pelouse du RC Lens, avec une équipe remaniée (Ekitike titularisé en pointe, Carlos Soler en 10) puisque ni Messi ni Neymar n’étaient disponibles, pour des raisons différentes. Quant au mercato d’hiver, il allait être anodin, sans aucune arrivée, le club s’estimant bien pourvu après une première partie de saison enthousiasmante.

Pour janvier 2024, les choses sont bien différentes. Le conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos, a activé ses réseaux, et a déjà bouclé deux transferts. Vous n’avez pas pu passer à côté, le PSG va en effet recruter le défenseur Lucas Beraldo, 20 ans, gaucher, en provenance de São Paulo, et le milieu Gabriel Moscardo, 20 ans, fraîchement sorti des Corinthians, mais qui est blessé pour trois mois. Pour le premier, le tarif s’élève à 20 M€ + 5 M€ de bonus, le second 22 M€ + 3 M€. Soit 50 M€ sorti des caisses parisiennes pour répondre aux besoins de Luis Enrique. En effet, ce dernier a dû se passer de Presnel Kimpembe durant la première partie de saison, et le défenseur français n’est pas près de revenir, puisqu’il va se faire à nouveau opérer.

Une pépite supplémentaire ?

Un milieu de terrain était également attendu, pour pallier l’absence de Fabian Ruiz, sévèrement touché à l’épaule, et pour donner plus de solutions à l’entraîneur espagnol, parfois limité dans ce secteur du jeu. Le PSG a donc agi vite, mais il faudra attendre de voir ce que peuvent réellement apporter ces deux espoirs brésiliens, qui vont découvrir l’Europe. Cela démontre toutefois que Luis Campos a bien travaillé en amont et est capable de rivaliser avec les cadors européens sur les pépites sud-américaines. Dernier exemple en date, l’intérêt du club francilien pour Allen Obando, buteur équatorien de 17 ans, auteur d’une belle Coupe du Monde U17 avec sa sélection. Un projet d’avenir plus qu’un renfort réel pour le mercato hivernal.

Par contre, l’arrivée de Beraldo ne condamnerait pas forcément le recrutement d’un latéral gauche. En effet, Lucas Hernandez est actuellement le seul spécialiste du poste, et pour le faire souffler, Luis Enrique doit innover (Mukiele arrière gauche par exemple). Nuno Mendes n’est toujours pas apte, même si son entourage a diffusé sa confiance sur un retour dans les temps (aux environs du mois de mars?). Reste à savoir quel genre de profil pourrait intéresser Luis Campos à ce poste. Un joueur en manque de temps de jeu dans un grand club européen avide de se relancer ou encore une jeune pépite sans référence européenne ? Pour Luis Enrique, il s’agit d’un besoin plutôt immédiat.

Les indésirables…et les surprises

Du côté des départs, le PSG se retrouve confronté à des problématiques habituelles. Il doit se séparer de joueurs sur lesquels il ne compte plus, mais dont les émoluments refroidissent divers courtisans. On pense bien sûr à Hugo Ekitike, désireux de trouver une solution, après 4 mois sans jouer (dernière apparition le 12 août contre Lorient). Sans avenir à Paris, un transfert est espéré. Pour Layvin Kurzawa, la donne est plus complexe, puisqu’il arrive en fin de contrat en juin prochain et pourra donc partir libre, vers un nouveau défi. Difficile de l’imaginer trouver un nouveau point de chute dès le mois de janvier.

D’autres cas s’avéreront potentiellement plus délicats. Le cas Carlos Soler risque de faire débat en interne. Le joueur espagnol ne s’est jamais imposé depuis son arrivée l’été dernier. Baladé à plusieurs postes, mais rarement au sien, il n’a pas été oublié par la Liga, puisque le Betis, le FC Séville et Villarreal pensent à lui pour cet hiver comme révélé en exclusivité par nos soins. Le PSG n’a pas ouvert la porte, mais la suite du mercato pourrait-elle rebattre les cartes ? De même, un homme inattendu pourrait revenir dans l’effectif. En effet, l’AS Rome souhaite casser le prêt de Renato Sanches, qui a fait perdre patience à José Mourinho. Comme d’autres avant lui, le technicien portugais pensait tirer le meilleur de son compatriote avant de rendre les armes devant ses problèmes physiques. En cas de retour dans l’effectif parisien, il faudrait trouver une solution pour un nouveau départ.