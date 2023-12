PSG : Gabriel Moscardo déjà indisponible pendant trois mois !

Cet hiver, le Paris Saint-Germain devrait faire coup double. Les Rouge et Bleu vont sans doute boucler les transferts de deux jeunes talents brésiliens. Le premier est le défenseur de São Paulo Lucas Beraldo (20 ans) en échange d’une somme d’environ 25 M€, bonus compris. Le deuxième est le milieu défensif des Corinthians, Gabriel Moscardo. Ce dernier est âgé de 18 ans et devrait débarquer contre un chèque de 20 M€.

La suite après cette publicité

Cependant, si ces deux opérations se réalisent, Paris ne pourra pas compter dans l’immédiat sur Moscardo. À l’heure où Luis Enrique cherche des renforts pour son entrejeu, notamment depuis la blessure de Fabian Ruiz, le coach espagnol pensait peut-être pouvoir compter sur le pensionnaire du Timão. Malheureusement, Gabriel Moscardo ne sera pas disponible avant plusieurs mois. C’est d’ailleurs le principal intéressé qui l’a annoncé sur son compte officiel Instagram.

À lire

Le onze dingue des stars libres en 2024

Moscardo sur le billard

« Chers amis et supporters. Avec l’année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m’a offert l’incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels aux Corinthians. J’aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j’en suis convaincu. Bonne année à tous ! »

La suite après cette publicité

Une indisponibilité de trois mois qui va donc le priver du prochain grand rendez-vous parisien en Ligue des Champions face à la Real Sociedad. En effet, si l’annonce d’une telle blessure est un coup dur, L’Équipe assure que le transfert du joueur pauliste n’est nullement remis en cause. Si Moscardo signe au PSG, il faudra donc un peu de patience avant de le voir à l’oeuvre sous sa nouvelle tunique.