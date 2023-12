PSG : trois clubs espagnols surveillent Carlos Soler

Couteau suisse de Luis Enrique depuis le début de saison, le milieu de terrain espagnol Carlos Soler n’a pas hésité à combler les places manquantes de son entraîneur et compatriote pour pallier aux nombreuses blessures, en jouant non seulement dans l’entrejeu mais également dans les couloirs de la défense, à droite contre Strasbourg et Reims, et même à gauche sur la pelouse du Havre. Néanmoins, si le technicien parisien ne semble pas prêt à accepter un départ de son international de la Roja (14 sélections, 4 buts), ce dernier ne laisse pas insensibles certains clubs réputés de la Liga.

En effet, selon nos informations, trois clubs de l’élite ibérique surveilleraient le numéro 28 du PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2027 : le Séville FC - en grande difficulté en championnat et éliminé de la Ligue des champions en phase de poules - suivi de son rival, le Real Betis, et Villarreal, tous deux toujours engagés en Coupe d’Europe (respectivement les barrages de Ligue Europa Conférence et les huitièmes de finale de Ligue Europa). Avec déjà 14 rencontres toutes compétitions confondues au compteur, l’ancien de Valence ne devrait pas quitter le club de la capitale, et ce malgré les nombreuses sollicitations étrangères.