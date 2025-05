Clarence Seedorf signe en Iran

L’Iran compte une nouvelle tête d’affiche dans son championnat. À 49 ans, Clarence Seedorf poursuit son parcours atypique en tant que dirigeant. Désormais, l’ancien milieu de terrain hollandais va évoluer dans la peau du directeur sportif du club iranien d’Esteghal. Il a signé un contrat d’un an.

«Pour le football des amis iraniens, le football néerlandais rappelle des spectacles attrayants, des tirs spectaculaires, un jeu fluide et bien sûr plein de joueurs spéciaux. Clarence Seedorf, l’un des célèbres du football néerlandais, qui a une histoire de jouer à l’Ajax, au Real Madrid, à l’Inter Milan, et après la fin de son séjour à Milan et au Deportivo Lacronia, il avait une histoire d’entraîneur principal. Aujourd’hui, il est membre de la grande famille d’Esteghlal et le club Esteghlal est sûrement extrêmement reconnaissant de son expérience et de ses connaissances», indique le club iranien sur ses réseaux sociaux. Et certaines rumeurs affirment que Seedorf aimerait installer son compatriote Frank De Boer au poste d’entraîneur de l’actuel 8e du championnat iranien.