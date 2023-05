Gabon : le retour de Pierre-Emerick Aubameyang salué par le sélectionneur

Il avait annoncé sa retraite internationale début 2022. Pourtant, mardi dernier, Pierre-Emerick Aubameyang avait surpris tout son monde en se rendant à nouveau éligible avec le Gabon. Récemment sacré champion d’Espagne avec le FC Barcelone, l’attaquant de Chelsea avait été convaincu à l’aide d’un appel du président du Gabon lui-même. Pour rappel, l’ancien de l’ASSE, auteur de 30 buts en 73 capes, avait été lassé de son expérience nationale après la débâcle des Panthères lors de la dernière CAN au Cameroun durant laquelle avait émaillé une polémique l’entourant et l’accusant d’avoir été aperçu ivre en boîte de nuit avec Mario Lemina.

Néanmoins, son retour fait désormais office de providence au Gabon. Interrogé par RFI, Patrice Neveu, le sélectionneur du pays, s’est félicité de pouvoir compter à nouveau sur un joueur de ce calibre : «Le président de la République a réussi à le convaincre et moi, j’ai toujours dit que la porte restait ouverte. C’est une nouvelle positive. On va pouvoir retravailler ensemble. J’avais gardé un lien avec lui et je l’avais de temps en temps au téléphone.» Voilà tout ce beau monde sur la même longueur d’onde avant d’affronter la République démocratique du Congo le 18 juin prochain dans une rencontre cruciale pour le compte des éliminatoires à la prochaine CAN.

