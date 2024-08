Jeux Olympiques 2024 : le Maroc humilie l’Égypte et remporte la médaille de bronze !

Ils étaient proches, mais ils ont finalement craqué de peu. Que ce soit le Maroc contre l’Espagne (défaite 2-1) ou l’Égypte contre la France (défaite 3-1 aux prolongations), ces deux équipes africaines avaient l’occasion de se rattraper de fort belle manière en décrochant une médaille de bronze. Deux nations qui n’avaient jamais réussi jusque-là à chercher cette distinction dans la compétition olympique. Pour cette rencontre, l’Égypte restait dans la même organisation que face à la France avec Mohamed Elneny dans l’entrejeu et Zizo et Ibrahim Adel devant pour accompagner Osama Faisal. Pour le Maroc, un 4-3-3 était choisi avec Achraf Hakimi dans la ligne défensive, un trio composé d’Amir Richardson, Oussama Tareghalline et Bilal El-Khanouss dans l’entrejeu. Enfin devant, Ilias Akhomach et Abde Ezzalzouli épaulaient Soufiane Rahimi en attaque.

La rencontre démarrait doucement avec une Égypte bien en place qui gênait bien le Maroc. Malheureusement pour les Pharaons, ils étaient victimes d’une blessure en début de match de leur maître à jouer Zizo (11e). Une perte terrible puisque les Égyptiens allaient totalement perdre le fil du match. Alors qu’Ilias Akhomach trouvait Soufiane Rahimi qui allait s’empalait sur la défense (16e). Ce n’était que partie remise puisque juste après Achraf Hakimi allait centrer pour Abde Ezzalzouli seul dans la surface. Ce dernier manquait son contrôle, mais se rattrapait en concluant d’une lourde frappe enroulée du droit (1-0, 23e). Le début de la catastrophe pour l’Égypte. Galvanisé par son but, le Maroc poussait de plus en plus fort.

Le Maroc a plié le match

Quelques minutes plus tard, Abde Ezzalzouli troquait le costume de buteur pour celui de passeur avec un centre sublime pour Soufiane Rahimi qui allait conclure de la tête (2-0, 26e). La situation se compliquait nettement pour la sélection égyptienne qui prenait un sacré coup sur la tête. Juste avant la pause, Ibrahim Adel et Karim El Debes initiaient un contre qui ne donnait finalement rien (39e). Le Maroc menait alors 2-0 à la pause et allait insister au retour des vestiaires. Remuant, Bilal El-Khanouss allait enfoncer le clou sur un petit numéro où il s’en allait conclure d’une frappe à ras de terre (3-0, 51e).

En démonstration, le Maroc sécurisait sa médaille de bronze et allait faire le spectacle jusqu’au bout. Meilleur buteur de la compétition, Soufiane Rahimi allait inscrire un doublé et son huitième but grâce à un bon service d’Ilias Akhomach (4-0, 64e). Les deux équipes faisaient alors des changements et Akram Nakach y allait aussi de son but suite à un centre en retrait de Soufiane Rahimi (5-0, 73e). Enfin, en toute fin de rencontre, c’est sur coup franc qu’Achraf Hakimi est allaé chercher le sixième but marocain (6-0, 87e). Une démonstration du Maroc qui obtient le bronze avec autorité.