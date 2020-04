Cinq choses à savoir sur Alex Telles

Il a floppé à l'Inter Milan

Assez classique, le parcours d'Alex Telles a été ascendant puisqu'il a quitté le club de Juventude en 2012 pour un grand club brésilien Gremio avant de faire le grand saut vers l'Europe. Il porte le maillot de Galatasaray pendant un an et demi où il parvient à mettre tout le monde d'accord et se retrouve prêté avec option d'achat à l'Inter Milan en début de saison 2015/2016. Malgré des qualités évidentes, il ne sera jamais indiscutable. La saison sera d'ailleurs aussi compliquée pour le club lombard qui terminera quatrième malgré des débuts intéressants. Il disputera 22 matches et terminera la saison sur le banc au profit du Japonais Yuto Nagatomo. Retourné à Galatasaray puisque son option d'achat n'a pas été levée, il prendra dans la foulée la direction du FC Porto où il s'est vite remis de cet échec milanais.

C'est le meilleur buteur en Europe parmi les défenseurs

Latéral offensif, Alex Telles se distingue souvent dans le dernier tiers par ses buts et ses passes décisives. Il dispose notamment d'une très belle qualité de centre. Ses statistiques sont édifiantes avec 10 buts et 9 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues. En championnat, il a trouvé le chemin des filets adverses à huit reprises. Un chiffre gonflé certes par ses penalties (5), mais qui reste néanmoins impressionnant. C'est simple en Europe, seul le défenseur roumain de 35 ans Marius Constantin qui évolue au Gaz Metan Medias a fait aussi bien. Il devance quelques noms connus comme Robin Gosens (Atalanta, 7 buts), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven, 7 buts) Philipp Max (Augsbourg, 7 buts) ou encore Domenico Criscito (Genoa, 7 buts). Si l'on prend en compte l'efficacité, soit les buts plus les passes décisives, il est le second défenseur en Europe juste derrière Trent Alexander-Arnold. Le joueur de Liverpool est impliqué sur 14 buts en Premier League contre 13 en Liga NOS pour Alex Telles. S'il ne bénéficiera pas des penalties en cas d'une arrivée dans l'équipe parisienne, cette particularité reste un plus. À titre de comparaison, il a marqué autant de buts qu'Angel Di Maria en championnat cette saison. Des chiffres à relativiser, mais qui restent impressionnants.

Il a reçu le Dragão de Ouro Award

Récompense attribuée au meilleur joueur du FC Porto sur une saison, le Dragão de Ouro Award a été remporté par Alex Telles en 2018. Impressionnant au FC Porto où il est devenu l'un des joueurs clefs de Sérgio Conceição, il est une menace constante sur le flanc gauche. Si ce trophée a surtout un aspect symbolique, il a surtout été gagné par des joueurs qui sont rapidement devenus de références en Europe. Le palmarès est impressionnant avec des joueurs comme Ricardo Carvalho, Ricardo Quaresma, Lucho Gonzalez, Hulk ou encore Joao Moutinho. En revanche, il n'a pas su conserver son titre puisque c'est Moussa Marega qui a raflé le dernier trophée.

Il est dans le viseur du PSG depuis longtemps

Alex Sandro et le Paris Saint-Germain ça ne date pas d'hier. En effet lors du mercato estival 2015 et alors que le club francilien s'apprêtait à acheter Layvin Kurzawa, d'autres pistes étaient étudiées. On retrouvait les noms de Fabio Coentrão (Real Madrid), Achraf Lazaar (Palerme), mais aussi celui d'Alex Telles qui portait alors le maillot de Galatasaray. Une piste qui n'avait pas été concrétisée puisque le transfert de Layvin Kurzawa a bien eu lieu. Cela donne un relief à l'histoire entre Alex Telles et le PSG puisque le Brésilien est envisagé pour prendre la suite de l'international français.

Son agent est Pini Zahavi

Certainement l'une des personnalités les plus influentes, mais aussi les plus mystérieuses du football, Pini Zahavi est bien l'agent d'Alex Telles. L’Israélien qui travaille avec Robert Lewandowski, David Alaba, Kevin Trapp, Wilfried Zaha ou encore Bruno Genesio est donc amené à traiter encore une fois avec le Paris Saint-Germain. Tout le monde se rappelle de l'importance qu'il avait eue dans la venue de Neymar au Paris Saint-Germain à l'été 2017. En bons termes avec le club de la capitale, il pourrait donc faciliter la venue d'un nouveau joueur au sein de l'équipe de Thomas Tuchel.