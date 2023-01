CdM 2022 : les confidences hilarantes de Sergio Agüero sur ses célébrations avec Messi

La suite après cette publicité

Il n’était pas dans la liste des 26 Argentins sélectionnés par Lionel Scaloni, mais Sergio Agüero a fêté le sacre albiceleste comme s’il faisait partie des champions du monde. Mais les célébrations sur le terrain ont marqué l’attaquant de 34 ans. Surtout quand il a porté Lionel Messi sur ses épaules. « J’ai soulevé le meilleur du monde. Mais, j’ai eu très mal au dos. Quand je l’ai soulevé, j’ai dit : « merde, il est lourd ». En plus de ça, la chanson « Muchachos » résonnait dans le stade et je bougeais mes épaules pour qu’il (Messi) saute. À un moment donné, je n’en pouvais plus. Je ne pouvais même pas me retourner. Si je me retournais, j’allais finir à l’hôpital. Il s’en est rendu compte parce que je l’ai regardé, nous avons échangé des regards. "D’accord, tu es champion du monde, mais j’ai mal au dos", lui ai-je dit. Et c’est là qu’il est descendu », a-t-il indiqué dans des propos relayés par Olé. Mais ce n’est pas tout.

Ensuite, Agüero a également confirmé qu’il était très alcoolisé sur le moment. « Je buvais beaucoup, mais je ne mangeais pas, c’est pour que ça m’a mis un coup. Nous étions champions du monde. À un moment, Leo (Messi) s’est mis en colère et m’a dit : "stop". Qu’est-ce que tu veux dire par "stop" ? Nous sommes des champions du monde. J’étais si bien, si heureux. Et parce que j’étais heureux, l’alcool m’a eu deux fois. » Enfin, l’ancien buteur de l’Atlético a confié ce que ça fait de soulever la Coupe du Monde. « C’est lourd, genre six kilos. Je l’ai eu pendant 15 minutes et mon bras m’a fait mal après. Le trophée de l’Europa League pèse 15 kilos, c’est fou. Et la Ligue des Champions, huit. Je ne l’ai jamais eu celui-là, mais bon, j’ai soulevé la Coupe du Monde. » Et c’est le principal.

