EdF : Kylian Mbappé revient sur la situation politique en France

Présent en conférence de presse, à la veille de ce 8e de finale de l’Euro France-Belgique, Kylian Mbappé est revenu sur le contexte politique français alors que le premier tour des législatives place le Rassemblement National en tête. Relancé sur son idée, énoncée la veille de France-Pays-Bas, d’initier la rédaction d’un communiqué commun à tous les joueurs de l’équipe de France sur la situation politique du pays, l’attaquant des Bleus a indiqué :

«Ça ne change pas, on va attendre les résultats à 20 heures, dès que je vais finir, je vais me brancher. Il y a le 7 (le second tour) aussi encore. Il y a pas mal d’éléments qui ont ralenti l’idée. Il y a eu la fracture, ma blessure qui a jeté un gros froid sur ça, les résultats n’ont pas aidé non plus. Mais il va falloir qu’on fasse quelque chose, on va se réunir ensemble avec les gars», a ainsi assuré le capitaine des Bleus. Affaire à suivre…