Juventus : Wojciech Szczesny répond aux critiques

Une carapace solide. Alors qu'il a souvent fait face aux critiques depuis le début de sa carrière, aussi bien à Arsenal qu'avec la Juventus, en passant par la sélection polonaise, Wojciech Szczesny (31 ans) est une nouvelle fois sous le feu des projecteurs en ce début de saison, et non pas pour une bonne raison. Le portier de la Vecchia Signora s'est en effet rendu coupable d'une grossière erreur de relance ayant permis à Gerard Deulofeu et l'Udinese d'arracher le match nul (2-2) lors de la première journée de Serie A, le 22 août dernier. Une boulette intervenant dans un contexte compliqué à la Juve ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avec la Pologne, Wojciech Szczesny a expliqué qu'il ne faisait pas attentions aux critiques à son égard, une chose lui permettant de ne pas sombrer dans l'obscurité ou, à l'opposé, de garder les pieds sur Terre. «L'une de mes forces a toujours été d'être à l'écart des jugements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Souvent, les deux extrêmes sont exagérés et la vérité se situe quelque part entre les deux. Il faut toujours regarder vers l'avenir et penser aux prochains matches, je me concentre là-dessus. Je ne fais pas attention aux stimuli extérieurs», a ainsi expliqué le portier des Białe Orły avant la large victoire Saint-Marin ce dimanche (7-1).