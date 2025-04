Bayern Munich - Borussia Dortmund : les compositions officielles

Jour de Klassiker ! Le Bayern Munich reçoit sur sa pelouse le Borussia Dortmund ce samedi à 18h30, dans le cadre de la 29ème journée de la Bundesliga. Les Bavarois s’organisent en 4-2-3-1 avec Urbig aux cages. En défense, on retrouve Laimer, Dier, Min-Jae et Stanisic. Kimmich et Goretzka sont au milieu de terrain. Sané, Müller et Olise vont animer l’attaque munichoise avec Kane en pointe.

Le BVB s’articule en 3-4-3 avec Kobel aux cages. En défense, on retrouve Süle, Can et Anton. Ryerson, Groß, Özcan et Svensson occupent le milieu de terrain. Et enfin, Beier, Brandt et Guirassy sont en attaque.

Les compositions :

Bayern Munich: Urbig - Laimer, Dier, Min-Jae, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Olise - Kane

Borussia Dortmund: Kobel - Süle, Can, Anton - Ryerson, Groß, Özcan, Svensson - Beier, Brandt, Guirassy