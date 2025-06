Finale de C1 : Emmanuel Macron condamne fermement les incidents

Les festivités qui ont suivi le sacre du PSG ont été marquées par de nouvelles scènes de violence et d’affrontement avec les forces de l’ordre, à Paris, mais aussi dans d’autres villes de France. Au total, les autorités ont recensé 559 arrestations à travers le pays, dont 491 à Paris, ainsi que 192 blessés, parmi lesquels des policiers et des pompiers. Deux personnes sont mortes, alors qu’à Grenoble, une voiture bélier a fait plusieurs blessés au sein d’une même famille et un policier a été placé dans le coma.

Face à cela, Emmanuel Macron a été très ferme. «On se retrouve dans un moment de joie, mais rien ne peut justifier ce qu’il s’est passé lors des dernières heures. Les évènements sont inacceptables, ils ont privé nos compatriotes de bonheur. Le bilan est lours. Deux personnes sont mortes. Je pense à notre policier dans le coma, qui venait en soutien à ses collègues. La nation est endeuillée. Nous punirons, on sera implacables. Le football, ce n’est pas ça. Je pense aux familles, qui devaient vivre un moment de joie».