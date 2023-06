C’est chaud entre le PSG et Marcus Thuram !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain accélère vraiment pour son mercato estival. Alors que Christophe Galtier s’est vu signifier par Luis Campos que son aventure parisienne touchait à sa fin, le Portugais ne chôme pas à côté. Après une lutte de haut vol avec Chelsea, Paris a su convaincre le milieu de terrain uruguayen Manuel Ugarte (Sporting CP) de venir dans la capitale en échange de 60 M€.

En attendant l’arrivée annoncée du défenseur slovaque de l’Inter Milan Skriniar, Campos a également su attirer Marco Asensio (Real Madrid) dans les filets franciliens. Libre de tout contrat, l’Espagnol devrait s’engager pour cinq ans. Et visiblement, un troisième joueur libre de tout contrat pourrait débarquer : Marcus Thuram. Après quatre ans passés au Borussia Mönchengladbach (44 buts, 29 passes décisives en 134 matches), l’international tricolore (10 sélections) a fait ses adieux au club allemand.

«Pour moi, les quatre dernières années ont été fantastiques. Je suis venu ici en tant que jeune joueur et j’ai énormément évolué. C’était exceptionnel de disputer la Ligue des champions avec le Borussia et de se frayer un chemin en sélection grâce à de bonnes performances. Je dois beaucoup à ce club et je n’oublierai jamais ce qu’ils ont fait pour moi. Le Borussia aura toujours une place spéciale dans mon cœur, a-t-il indiqué, avant de rendre hommage aux supporters. Nos fans sont fous dans le bon sens. Vous nous avez toujours soutenus, même dans les phases difficiles, ce qui ne va pas de soi. C’était juste dommage qu’ils n’aient pas pu voir les matchs de la Ligue des champions contre le Real Madrid à cause des restrictions en raison du covid-19.»

Et selon L’Équipe, Luis Campos veut saisir cette opportunité pour faire de Thuram, le numéro 9 tant espéré par le PSG. Le fils du champion du monde 98, Lilian Thuram, peut également jouer sur un côté, mais évoluer à la pointe de l’attaque parisienne séduirait le joueur selon le média. Le Parisien affirme d’ailleurs que Thuram est chaud pour débarquer dans la capitale. Outre le challenge rouge et bleu, l’ancien Guingampais aimerait évoluer aux côtés d’un certain Kylian Mbappé.