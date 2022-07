Barça : Xavi encense Ousmane Dembélé

Trois matchs et toujours aucune défaite pour le FC Barcelone lors de sa tournée nord-américaine. Des performances qui satisfont forcément Xavi, le coach du club blaugrana. Face à la Juventus ce mercredi, Ousmane Dembélé s'est montré à son avantage et a été la cible des éloges de son coach : « C'est un joueur différent, spécial. Il doit être plus régulier, marquer plus de buts et donner plus de passes décisives, ce qui a déjà été amélioré la saison dernière. »

Comme expliqué dans Mundo Deportivo, le Catalan a aussi salué la condition physique de son « Mosquito » : « Depuis novembre de l'année dernière, quand nous (son staff technique) sommes arrivés, je vois un Dembélé heureux . Il est toujours impliqué et l'a montré. C'est pourquoi j'ai tant insisté pour qu'il reste » a ainsi expliqué l'ancien milieu de terrain barcelonais.