EdF : Dimitri Payet prend la défense de Didier Deschamps

Dimitri Payet ne lâche pas Didier Deschamps. Le milieu offensif de 37 ans, ancien cadre de l’équipe de France, suit toujours les matches des Bleus et estime que les critiques sont trop dures avec le Champion du monde 1998. «Il y aura toujours une critique plus sévère envers la qualité du jeu de l’équipe de France. Mais aujourd’hui, on a encore l’homme de la situation. Pour moi, c’est quelqu’un qui a évidemment beaucoup donné à l’équipe de France en tant que joueur, mais aussi en tant que sélectionneur, et qui a gagné avec l’équipe de France», a déclaré l’ancien Olympien lors de son passage dans L’Équipe de Greg.

Pour le Réunionnais, le public français doit encore laisser du temps à 'DD’ qui doit, selon lui, recomposer avec un nouveau groupe. «Aujourd’hui, on est parti sur une nouvelle génération avec beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent. Il faut que la mayonnaise prenne, mais ces matches de Ligue des Nations servent à préparer le futur, la Coupe du monde qui arrive. Oui, il faut être exigeant, mais il ne faut pas aller trop vite. Garder en tête le vrai objectif, qui est la Coupe du monde. Je suis confiant».