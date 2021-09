Sergio Busquets s'inquiète d'un Mondial tous les deux ans

Présent en conférence de presse avant d'aller défier la Géorgie, ce dimanche, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Sergio Busquets (33 ans) s'est exprimé sur le projet de réforme récemment exposé par Arsène Wenger, l'actuel directeur du développement du football mondial à la FIFA. Et selon le milieu de terrain espagnol du Barça, les décideurs «ne se soucient pas assez des joueurs».

«Sur la Coupe du monde tous les deux ans, nous n'avons pas grand-chose à dire. Nous voyons simplement que le calendrier est de plus en plus chargé, et ils ne se soucient pas des joueurs. Ils veulent plus d'Euros, plus de Coupes du monde, plus de Coupes du monde des clubs, plus de matches de Championnat, plus de matches pour chaque compétition. Il y aura un moment où les joueurs exploseront parce que les matches sont de plus en plus exigeants et que nous avons moins de temps pour nous reposer. C'est donc très difficile à gérer, comme nous l'avons vu récemment avec cette pandémie. Tout cela aura donc des conséquences, il serait donc nécessaire d'organiser une réunion et d'écouter toutes les parties.»