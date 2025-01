L’équipe féminine du Real Madrid couvre le club de honte !

Cette saison, le Real Madrid s’est incliné à deux reprises, et de façon conséquente, face à l’ennemi juré du FC Barcelone. Une défaite 4-0 contre les Catalans en Liga en octobre dernier, puis une humiliation 5-2 infligée par les hommes d’Hansi Flick en finale de Supercoupe d’Espagne en début de mois. Et ce week-end, en finale de la Supercoupe d’Espagne, le Barça a écrasé les Merengues sur le score de 5-0. Une défaite qui fait mal, d’autant plus que contrairement à ce qui se passe chez les hommes où le Real Madrid parvient à gagner des titres et est bien positionné en Liga cette saison encore, les joueuses du Real Madrid sont dans l’ombre de leurs rivales barcelonaises sur tous les plans.

Effectivement, dans le foot féminin espagnol et même sur la scène européenne, c’est le Barça qui fait la loi. La bande d’Aitana Bonmati et d’Alexia Putellas a ainsi remporté les cinq dernières Ligas ainsi que les deux dernières Ligues des Champions, sans parler des Coupes nationales glanées à la pelle. Et le Real Madrid souffre énormément dans ces duels contre le Barça. Le dernier but inscrit par les joueuses merengues aux Blaugranas remonte à… janvier 2023, soit deux ans et six matchs sans marquer le moindre but dans un Clasico.

Le honte du Real Madrid ?

Depuis que l’équipe féminine du Real Madrid existe - le club avait racheté la licence du CD Tacon en 2020 - 16 Clasicos ont été disputés. Le Real Madrid, aujourd’hui deuxième en Liga, n’en a gagné aucun. Et pourtant, la direction du club de la capitale espagnole n’hésite pas à renforcer l’équipe à chaque mercato à l’image des arrivées de Linda Caicedo ou d’Alba Redondo l’été dernier, mais rien n’y fait, le Barça est toujours (infiniment) supérieur. Forcément, ça fait tâche et ça fait de plus en plus réagir en Espagne, où le football espagnol est plutôt populaire. « Le Real Madrid ne peut pas se permettre d’avoir une section féminine perdante. Soit tu fais une section compétitive, soit tu ne la fais pas. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d’avoir une section aussi perdante », s’est emporté le célèbre journaliste et présentateur de la Cadena COPE Juanma Castaño.

Florentino Pérez est donc clairement sous le feu des critiques, d’autant plus que contrairement à son homologue Joan Laporta, il ne s’était même pas déplacé pour assister au match. Et ce n’est pas la première fois. Conscient de ces problèmes et de cette domination barcelonaise, le patron du Real Madrid a notamment recruté Francisco García Sanz, ancien président de Wolfsbourg, référence en matière de football féminin qui va apporter son expertise dans le foot féminin. De son côté, le Barça compte bien continuer sur cette dynamique. « Je ne sais pas quelle est la distance qu’on a avec le Real Madrid, mais notre ambition et notre responsabilité c’est de l’augmenter encore plus », confiait Alexia Putellas après le match. Le message est clair…