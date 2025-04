PSG : Thierry Henry se prosterne devant Luis Enrique

Thierry Henry n’a pas fait dans la demi-mesure. Consultant pour CBS Sports, l’ancien attaquant tricolore a livré un vibrant hommage à Luis Enrique, après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Un cap historique pour le technicien espagnol, devenu le premier entraîneur à atteindre ce stade de la compétition deux années de suite avec le club parisien. Et pour Henry, l’homme mérite le respect, autant pour sa vision du jeu que pour sa force de caractère.

« Je connais certains jeunes qui ont joué avec lui au Barça. Ils m’ont parlé de ses valeurs, de sa vision des choses. Rien ne l’affectera », a-t-il d’abord expliqué, avant de saluer la manière dont l’Asturien a su se relever après la perte tragique de sa fille : « peu importe ce que tu mets devant cet homme, il l’affrontera. » Celui qui a porté le maillot du FC Barcelone durant sa carrière de joueur a aussi rappelé le parcours parfois chaotique de Luis Enrique, jusqu’à son triomphe avec le Barça et ses idées toujours assumées : « il a été ferme. Il a dit : 'Vous verrez.' Et il a montré qu’on pouvait jouer comme ça. Je lui voue le plus grand respect, en tant qu’entraîneur et en tant qu’être humain. » Un très bel hommage.