La stratégie de l’Arabie saoudite pour s’offrir le gros coup Marcus Rashford !

«Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne. Je serai toujours un Red Devil dans l’âme. C’est décevant d’être écarté d’un derby, mais c’est arrivé, nous avons gagné le match, alors passons à autre chose». Voici ce que déclarait dernièrement Marcus Rashford (27 ans), plus que jamais sur le départ du côté de Manchester United. Mis à l’écart du groupe face à Manchester City et une nouvelle fois absent de la feuille de match pour le déplacement à Tottenham jeudi dernier, le numéro 10 des Red Devils n’entre plus dans les plans de Ruben Amorim et bouscule logiquement le marché.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, le FC Barcelone a dernièrement été cité comme une destination possible alors que le nom du natif de Wythenshawe est également associé au Paris Saint-Germain ces derniers mois. Problème pour les Culers ? Les 16 millions d’euros net de salaire de l’intéressé touchés par saison, rendant sa transaction en Catalogne quasi impossible. Récemment, Sky Sports affirmait d’ailleurs que, pour le moment, le Barça ne pouvait pas entreprendre une telle opération. Une contrainte économique que ne rencontrera cependant pas l’Arabie saoudite, autre destination envisageable. Ce samedi, The Mirror relaye, à ce titre, de nouvelles informations quant à ce bouillant dossier.

Un trio saoudien se détache !

Ainsi, d’après le média britannique, trois cadors saoudiens se détacheraient dans la course à Marcus Rashford, à savoir Al-Ittihad, Al-Ahli et Al-Qadsiah. Le rapport indique qu’Al-Ahli - qui compte déjà des stars comme l’ancien attaquant de Liverpool Roberto Firmino et l’ex-buteur de Brentford Ivan Toney - a l’intérêt le plus «concret», tandis qu’Al-Qadsiah et Al-Ittihad continuent de surveiller la situation de l’international anglais (60 sélections, 17 buts). Pour autant, la presse anglaise rappelle qu’en cas d’offre officielle d’Al-Ahli pour le droitier d’1m85, l’écurie saoudienne devra, dans un premier temps, vendre une star de son effectif en raison de la réglementation de la Saudi Pro League.

La suite après cette publicité

Et si l’intéressé privilégierait, de son côté, un transfert dans une équipe européenne de premier plan, l’Arabie saoudite a elle d’ores et déjà tout préparé pour tenter de le convaincre. Outre les considérations financières et cette capacité à proposer un véritable pont d’or au Red Devil, le nouvel eldorado du football mondial prévoit de placer Michael Emenalo - qui a déjà travaillé comme directeur sportif de Chelsea et dirige maintenant l’élite saoudienne - à la tête des négociations, et ce au nom de tous les clubs intéressés. Suffisant pour obtenir gain de cause et attirer celui qui totalise 7 buts et 3 passes décisives en 24 apparitions toutes compétitions confondues cette saison ? Réponse dans les prochaines semaines…