Clermont - PSG : les compositions officielles

Après OL - Ajaccio et Strasbourg - Monaco, la Ligue 1 se poursuit ce soir dans le cadre de la 1re journée. Le champion de France sortant, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Clermont. Les Auvergnats optent pour un 4-2-3-1 avec Mory Diaw dans les cages derrière Alidu Seidu, Mateusz Wieteska, Florent Ogier et Neto Borges. Le double pivot est assuré par Maxime Gonalons et Johan Gastien tandis que Muhammed Cham Saracevic, Jim Allevinah et Elbasan Rashani soutiennent Komnen Andrić en attaque.

De son côté, le club francilien poursuit dans son 3-4-2-1 où Gianluigi Donnarumma officient comme dernier rempart. Devant lui, Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe prennent place tandis qu'Achraf Hakimi et Nuno Mendes assurent les rôles de pistons. On retrouve Vitinha et Marco Verratti au cœur du jeu derrière Lionel Messi. Enfin, Pablo Sarabia et Neymar sont associés en attaque.

Les compositions

Clermont Foot : Diaw - Seidu, Wieteska, Ogier, Borges - Gonalons, Gastien - Saracevic, Allevinah, Rashani - Andrić

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes - Messi - Sarabia, Neymar

Suivez la rencontre sur notre live commenté

