OM : la franche autocritique de Michael Cuisance

Michael Cuisance a été l'une des sensations l'été dernier. Jeune, français, élégant gauche, milieu de terrain technique et puissant et surtout en provenance du Bayern Munich, il avait tout pour plaire. Oui, mais voilà, à l'image de la saison de l'OM, sur et en dehors du terrain, rien ne s'est bien passé. De future star, il est devenu la plus grosse déception. Avant la rencontre face à Nice, le Strasbourgeois s'est prêté à l'exercice de la conférence de presse. Et il n'a éludé aucun sujet.

« C'est vrai que j'ai connu un moment compliqué, pas que moi, toute l'équipe n'était pas bien, il fallait qu'on s'en sorte tous ensemble. On a bien bossé, avec André Villas-Boas, que je remercie, et Nasser, qui a fait l'intérim. Avec le nouveau coach, on travaille encore plus dur, et moi le premier. On va continuer comme ça et on va bien s'en sortir. C'est sûr, j'étais en manque de confiance ça c'est vu. Je n'ai jamais douté de mes capacités, je sais ce que je peux faire, il me fallait de la confiance. Le premier but contre Rennes m'en a donné et le deuxième en a rajouté, ce n'est que de bon augure pour la suite », a-t-il commencé par détailler devant les journalistes.

« Ne pas faire ce que ce je sais faire ça m'a beaucoup affecté »

Mais surtout, il a su bien écouter ce qu'on lui disait, de ses proches, à certains supporters en passant par son nouveau coach. « Les moments compliqués, ce n'est jamais facile, on n’est pas bon dans ce qu'on aime faire. J'ai la chance d'être bien entouré, j'ai des proches qui m'ont bien accompagné. Je me suis acharné sur le terrain et en dehors et ça va mieux avec les deux buts qui sont arrivés. C'est un grand coach qui sait parler à ses joueurs. Il a su me dire des mots qui m'ont motivé et qui m'ont permis de rentrer avec un autre état d'esprit que les matches précédents. Les critiques, il faut les accepter. Il ne faut pas tout lire. Elles ne sont pas toutes constructives. Je me suis remis en question et la seule solution que j'ai trouvée c'est de me remettre au travail. Cela ne m'était jamais arrivé, d'être dans un moment comme ça, c'est fait, j'ai bossé dur et là je sens que je m'en sors doucement. Je ne veux pas prouver aux gens, je veux me sentir bien. Le reste, quand je le fais pour moi et ma famille, ça va aller et les gens seront satisfaits », a-t-il lâché.

Et, surtout, il a réussi à s'en tirer tout en admettant de grosses difficultés : « on a tous des problèmes personnels en dehors du terrain. J'ai dû régler des situations, je 'n’étais pas focus sur le terrain. Je me suis reconcentré et avec les deux buts qui m'ont redonné de la confiance et ça revient. J'ai mal vécu cette période, je suis très exigeant envers moi-même. Ne pas faire ce que ce je sais faire ça m'a beaucoup affecté ». Avec un Cuisance retrouvé et des résultats bien meilleurs, tout comme le niveau de jeu, l'OM peut espérer conserver sa cinquième place, synonyme d'Europe, et pourquoi pas viser encore un peu plus haut...