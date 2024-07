David de Gea a pris une grosse décision pour son avenir

Que devient David de Gea ? Gardien emblématique de Manchester United entre 2011 et 2023, l’Espagnol arrivait en fin de contrat l’été dernier avec les Red Devils. Malgré de longues discussions avec sa direction, le Madrilène n’a trouvé aucun terrain d’entente avec le board mancunien, raison pour laquelle il a annoncé son départ d’Old Trafford le 8 juillet dernier via les réseaux sociaux. Malgré ses 33 ans, le portier espagnol en gardait sous la pédale et espérait trouver un point de chute.

Force est de constater à l’heure où sont écrites ces lignes que David de Gea demeure dans l’impasse. Libre de tout contrat depuis bientôt un an, l’Ibère rencontre des difficultés à trouver un nouveau club. Malgré des approches saoudiennes, notamment d’Al-Shabab, l’homme aux 545 apparitions avec les Red Devils a préféré décliner l’invitation, désireux de rester en Europe. Faute d’avoir trouvé preneur, David de Gea commence à perdre patience et envisagerait sérieusement de mettre un terme à sa carrière s’il venait à ne pas recevoir de propositions de clubs cet été, à en croire les informations du journaliste britannique Jamie Jackson.