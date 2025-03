Ligue des Champions : l’équipe type des huitièmes de finale retour

Il ne faisait pas forcément bon finir dans le top 8 de la phase de la ligue et accéder directement aux huitièmes de finale. Quatre clubs sur huit ont mordu la poussière, éliminés par les survivants des barrages. Adieu Liverpool, Leverkusen, l’Atlético de Madrid et le LOSC, écartés respectivement par le PSG, le Bayern Munich, le Real Madrid, et le Borussia Dortmund. Il a fallu de sacrés rebondissements pour en arriver là, et des prestations exceptionnelles. Et comment ne pas commencer par l’immense Gianluigi Donnarumma, auteur d’un match XXL face à Liverpool. Comme Alisson à l’aller, il a écoeuré les Reds, mais durant 120 minutes. Avant de délivrer une séance de tirs au but magistrale, avec deux tirs détournés sur trois. Après les critiques de l’aller, le portier italien a livré une sacrée réponse.

En défense, nous mettrons aussi bien évidemment en valeur la prestation majuscule de deux autres Parisiens. Nuno Mendes a complètement bouffé Mohamed Salah et a fait oublier son erreur de l’aller. Le Portugais a pris le dessus physiquement sur l’Egyptien dans des proportions étonnantes. Il a aussi bien été aidé par son camarade Pacho, l’axial gauche de la défense parisienne. L’Equatorien adore les duels et il l’a montré en y allant gaiement sur chaque contact à Anfield, tout en restant propre dans ses interventions. Pour l’accompagner, nous installons à ses côtés la sensation Raul Asencio. Match après match, le défenseur espagnol s’impose comme la révélation madrilène. Sa grinta rappelle les meilleures années de Sergio Ramos. Une trouvaille incroyable pour le Real Madrid. Enfin, à droite, un Français, puisque Jules Koundé a livré un superbe match face au Benfica.

Yamal encore étincelant

Dans l’entrejeu, il fallait choisir entre de nombreux candidats. Barrios a été bon avec l’Atlético Madrid, l’entrejeu du Bayern a bien géré celui du Bayer, mais nous avons décidé de mettre à l’honneur trois autres milieux. Le premier est un habitué, puisqu’il s’agit de Pedri, encore étincelant. Infatigable et toujours perspicace, il est le maître à jouer incontestable du Barça. Tout comme Vitinha est le métronome du PSG. Il a parfois subi les vagues de Liverpool à Anfield, mais il n’a jamais coulé, au contraire, sa justesse technique a permis au PSG de ne jamais sombrer au coeur de la tempête. Enfin, pour compléter ce trio, mention à Youri Tielemans, le Belge d’Aston Villa et ancien Monégasque. Il a régné sur la rencontre largement gagnée 3-0 contre le Club Bruges.

Alors, qui pour mener l’attaque de cette équipe type ? Allez, un petit "cocorico" d’abord, puisque nous installons Marcus Thuram en pointe. L’attaquant français a été brillant pour sceller la qualification face au Feyenoord Rotterdam, avec un très joli but, et une barre transversale touchée après un joli numéro. Le tout en étant diminué à une cheville. Pour le servir, nous choisissons les deux trublions du Barça, Lamine Yamal et Raphinha. Le second a inscrit un doublé, le premier a claqué un but, superbe, et une passe décisive pour son compère. Ensemble, ils sont inarrêtables.