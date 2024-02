FC Nantes : Mostafa Mohamed est en grande forme !

Ce dimanche, le FC Nantes a goûté à sa première victoire en Ligue 1 à Toulouse depuis le 2 décembre dernier. Déjà titulaire ce jour-là, Mostafa Mohamed avait grandement pesé sur la défense des Aiglons, mais n’avait pas su se montrer décisif. Sur la pelouse du Stadium, le buteur égyptien aura été providentiel avec un but et une passe décisive. Une prestation plus que réussie qui confirme la bonne forme actuelle du natif de Gizeh. Auteur de 7 buts en 17 rencontres de championnat cette saison, l’ancien de Galatasaray sort également d’une énorme CAN d’un point de vue personnel. Avec quatre banderilles dans sa musette, l’attaquant de 26 ans a parfaitement endossé le rôle de leader offensif des Pharaons en l’absence de Mohamed Salah. Visiblement toujours en pleine bourre, son retour a donc fait grand bien au groupe de Jocelyn Gourvennec, en panne d’inspiration ces dernières semaines.

L’ancien tacticien de Guingamp avait d’ailleurs tenté un pari osé en alignant un duo d’attaque composé de l’Égyptien et de Tino Kadewere, recrue hivernale des pensionnaires de la Beaujoire. Un choix qui s’est finalement avéré payant tant la connexion a été immédiate entre deux joueurs complémentaires. À l’issue de la rencontre, Gourvennec a félicité l’allant offensif insufflé par ses attaquants : «quand vous êtes sur une série de mauvais résultats, que ça ne vous réussit pas, que le scénario est toujours contraire, c’est dur, c’est long. Il fallait vraiment qu’on ait une réaction. Même si on avait fait de bonnes choses contre Lens, c’était encore un match perdu. Là, dans notre course pour se mettre à l’abri, c’était le premier à Toulouse. Il fallait un Nantes costaud, avec beaucoup d’abnégation et une organisation défensive sans faille. C’est ce qui nous a permis de voyager dans ce match en marquant deux buts (…) On marque deux buts en début de chaque mi-temps et ça nous met bien.» Leader de l’attaque des Canaris, Mostafa Mohamed est forcément convoité. Alors que la CAN n’a pas empêché plusieurs clubs de venir aux renseignements durant le mois de janvier, le droitier devrait encore être sollicité cet été. Sous contrat jusqu’en 2027, un départ de Mohamed pourrait renflouer les caisses du club présidé par Waldemar Kita. Et le joueur pourrait clairement aspirer à jouer les premiers rôles en France ou ailleurs vu son niveau actuel…