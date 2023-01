Riyadh Season - PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Événement exceptionnel au King Fahd Stadium. Quelques jours après avoir accueilli la finale de la Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le stade de Riyad en Arabie Saoudite reçoit la rencontre amicale entre le Paris Saint-Germain et une l’équipe All Stars de la capitale saoudienne composée de joueurs d’AlNassr, club où Cristiano Ronaldo vient de s’engager, et Al Hilal. Un match, dont le coup d’envoi est prévu à 18h, à suivre en direct en direct commenté sur Foot Mercato.

Pour ce match, Christophe Galtier revient à une défense à quatre et aligne un 4-3-3. Keylor Navas est préféré à Gianluigi Donnarumma dans les cages tandis que Renato Sanches début au milieu de terrain aux côtés de Fabian Ruiz et Calors Soler. Le trio de stars Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar est bien présent en attaque. En face, Cristiano Ronaldo est titularisé en attaque aux côtés de Moussa Marega, ancien du FC Porto, tandis que Luiz Gustavo, passé par l’OM, démarre dans l’entre-jeu saoudien.

À lire

Ligue 1 : Kylian Mbappé élu joueur du mois de novembre-décembre

Le XI du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Soler, Renato Sanches, Ruiz - Neymar - Messi, Mbappé

La suite après cette publicité

Le XI du Riyadh Season : Al Owais - Soo, Al Ghannam, Al Bulayhi, Abdulhamid - Gustavo, Kanno, Matheus - Talisca - Marega, Cristiano Ronaldo