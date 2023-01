Ekitike fait le break pour le PSG

78e - Ekitike fait le break (3-5) !

76e - Nasser Al Khelaïfi est avec le prince saoudien Ben Salmane dans les tribunes du King Fahd Stadium. Le président du PSG est tout sourire.

La suite après cette publicité

75e - Une nouvelle fois, les caméras du stade filment Cristiano Ronaldo et le King Fahd Stadium se met une nouvelle fois à l’applaudir. Le Portugais sourit de cette euphorie.

À lire

Ligue 1 : Kylian Mbappé élu joueur du mois de novembre-décembre

74e - Carillo croise trop sa frappe

Après une récupération de Luiz Gustavo dans les pieds d’Housni, Talisca lance Carillo. Le Péruvien, un peu excentré sur la droite, croise un peu trop sa frappe et manque finalement le cadre. Le cuir passe non loin du poteau droit de Donnarumma.

La suite après cette publicité

73e - Ilyes Housni accélère côté droit mais est finalement repris par la défense saoudienne.

72e - Talisca tente une nouvelle frappe. À l’entrée de la surface, le Brésilien envoie une frappe du gauche mais est contré. Gianluigi Donnarumma capte sans problème.

La suite après cette publicité

70e - Le PSG, pourtant réduit à dix, enchaîne les passes dans son camp et fait courir le Riyadh Season.

69e - Pembélé envoie un bon centre fort devant le but saoudien mais Housni est trop court pour reprendre le ballon. Le Riyadh Season va pouvoir relancer.

La suite après cette publicité

67e - L’intensité est redescendue à Riyadh. Après une succession d’occasions franches et de buts, le PSG et le Riyadh Season ont diminué le rythme et enchaînent les passes.

65e - Sur un centre venu de la gauche, Talisco contrôle le ballon de la poitrine dans la surface parisienne et enchaîne avec une frappe à ras de terre du gauche. Donnarumma capte tranquillement le ballon, quasiment sur lui.

La suite après cette publicité

63e - Image sympathique où Lionel Messi va saluer Marcelo Gallardo, exceptionnellement sur le banc du Riyadh Season ce soir.

62e - Christophe Galtier procède à plusieurs changement, quasiment toute l’équipe est remplacée : Zaïre-Emery, Kari, Ekitike, Donnarumma, Housni, Nuno Mendes, Gharbi, Pembélé et Bitshiabu entrent sur la pelouse.

La suite après cette publicité

61e - Cristiano Ronaldo est remplacé : ovationné par le King Fahd Stadium, le Portugais, auteur d’un doublé, est remplacé par Mateus Pereira.

60e - Kylian Mbappé marque le penalty (3-4) !

Le Français frappe ce second penalty de la rencontre après celui manqué par Neymar. Son tir puissant sur la droite trompe Al Owais, pris à contre-pied.

La suite après cette publicité

58e - Nouveau penalty pour le PSG !

Lionel Messi reprend un centre en première intention du plat du pied gauche, Al Bulayhi contre le tir de la main gauche, totalement décollée du corps. Penalty.

56e - Jang Hyun-Soo égalise pour le Riyadh Season (3-3) !

Après un corner concédé par Sergio Ramos, le défenseur coréen devance le dernier buteur parisien au premier poteau et reprend de la tête sans même sauter. Keylor Navas ne peut rien.

La suite après cette publicité

54e - Les Parisiens reprennent l’avantage au score contre le cours du jeu dans ce début de seconde période. Les Saoudiens repartent d’ores et déjà vers l’attaque et vont tenter de réagir rapidement.

53e - Sergio Ramos marque le troisième but parisien (2-3) !

Resté aux avant-postes, le défenseur central espagnol profite d’un très bon travail de Kylian Mbappé sur la gauche de la surface et reprend son centre du plat du pied. Al Owais ne peut rien faire.

La suite après cette publicité

51e - Neymar est fauché au niveau de la ligne médiane. Le Brésilien se relève rapidement et obtient la faute.

50e - Ce début de seconde période est saoudien. Les joueurs du Riyadh Season ont le pied sur le ballon et se sont procurés deux belles occasions face à des Parisiens timides pour le moment.

La suite après cette publicité

49e - Belle frappe de Talisca

Excentré sur la gauche, le Brésilien a de l’espace pour tenter une frappe puissante du gauche. Sa tentative est bonne et passe à quelques centimètres de la barre transversale de Keylor Navas.

47e - Parade énorme de Keylor Navas

Après une mauvaise appréciation de sa part, le PSG concède un corner mais le portier costaricien réalise un bel arrêt réflexe sur une tête saoudienne.

La suite après cette publicité

46e - Double changement parisien également : Vitinha et Danilo remplacent respectivement Sanches et Marquinhos, buteur en première période.

46e - Double changement du côté du Riyadh Season : Talisca remplace Marega tandis qu’Al Oujami remplace Al Ghannam.

La suite après cette publicité

46e - C’est reparti au King Fahd Stadium (2-2) !

Le Riyadh Season engagent pour cette seconde période.

MT - Les deux équipes sont revenues sur la pelouse, moment drôle sur la pelouse du King Fahd Stadium où l’arbitre de la rencontre montre la pommette toute rouge de Cristiano Ronaldo, suite à son choc avec Keylor Navas, et Kylian Mbappé qui fait signe que ce n’est rien.

La suite après cette publicité

45+7 - C’est la pause au King Fahd Stadium, le Riyadh Season et le PSG sont dos à dos (2-2) !

Match exceptionnel et scénario exceptionnel du côté de Riyadh ! S’il a ouvert le score rapidement grâce à Lionel Messi (3e), le PSG a vu Cristiano Ronaldo égaliser sur penalty (34e). Peu de temps après, malgré l’expulsion de Juan Bernat après une faute en tant que dernier défenseur (39e), Marquinhos a redonné l’avantage aux Parisiens (42e) mais Cristiano Ronaldo s’est offert un doublé et a de nouveau égalisé avant la pause (45+5). À noter, Neymar a manqué un penalty quelques minutes avant l’égalisation du Riyadh Season (45+3).

45+6 - Doublé de Cristiano Ronaldo qui égalise pour le Riyadh Season (2-2) !

Le Portugais reprend de la tête un centre venu de la gauche mais sa tentative s’écrase sur le poteau gauche de Keylor Navas. Le cuir revient dans les pieds de la nouvelle star d’Al Nassr et fustige le portier costaricien d’une frappe puissante du gauche.

La suite après cette publicité

45+5 - Cristiano Ronaldo se charge de frapper ce coup franc plein axe à une vingtaine de mètres du but parisien mais sa tentative termine dans le mur du PSG.

45+4 - Faute plein axe du PSG, Cristiano Ronaldo bénéficie d’un bon coup franc, idéalement placé.

La suite après cette publicité

45+3 - Neymar manque son penalty (toujours 1-2) !

Comme d’habitude, le n°10 brésilien fait sa course d’élan spéciale et choisit le côté droit. Al Owais plonge du bon côté et stoppe le penalty du Parisien.

45+3 - Penalty pour le PSG !

Après visionnage des images, l’arbitre accorde un penalty pour le PSG, le deuxième du match.

La suite après cette publicité

45+2 - VAR en cours

Après ce contact entre Al Bulayhi et Neymar, l’arbitre décide d’aller consulter la vidéo. Le défenseur écrase le pied du numéro 10 du PSG, penalty possible.

45e - Neymar s’écroule… pas de penalty !

Dans la surface, Al Bulayhi fait chuter Neymar devant le but saoudien. Pas de faute selon l’arbitre.

La suite après cette publicité

44e - Malgré l’expulsion de Juan Bernat, le PSG continue de tenir le ballon et est bien installé dans le camp du Riyadh Season. Les Parisiens poussent avant la pause pour mettre un troisième but.

42e - Marquinhos redonne l’avantage au PSG (1-2) !

Resté aux avant-postes après un corner parisien mal renvoyé Marquinhos reprend un centre de Kylian Mbappé dans les six mètres d’Al Owais. Le défenseur brésilien vient juste mettre son pied droit en opposition et trompe le gardien saoudien. Le PSG reprend l’avantage au tableau d’affichage.

La suite après cette publicité

40e - En revoyant différents ralentis de la faute, l’arbitre de la rencontre semble avoir pris la bonne décision concernant le carton rouge de Juan Bernat. Le PSG va désormais évoluer à dix, de quoi agacer Christophe Galtier sur le banc parisien.

39e - Carton rouge pour Juan Bernat (1-1) !

Tandis que le Riyadh Season part en contre après un corner parisien, Juan Bernat vient découper Al-Dawsari en tant que dernier défenseur. L’arbitre n’hésite pas une seconde et sort le carton rouge.

La suite après cette publicité

37e - Le Paris Saint-Germain prive de nouveau le Riyadh Season de ballon après cette égalisation de Cristiano Ronaldo.

35e - Après son but, Cristiano Ronaldo a traditionnellement célébré son but avec son fameux "SUUU", accompagné par tous les supporters présents au King Fahd Stadium ce soir.

La suite après cette publicité

34e - Cristiano Ronaldo égalise (1-1) !

Remis de ce choc, le Portugais se charge de frapper ce penalty et choisit le côté droit. Keylor Navas avait attendu le dernier moment et avait choisi le bon côté mais la frappe limpide de l’ancien Madrilène le trompe.

32e Penalty pour le Riyadh Season

Dans la confusion, l’arbitre de la rencontre semble avoir accordé un penalty aux Saoudiens après cette sortie du portier parisien.

La suite après cette publicité

31e - Choc entre Navas et Ronaldo

Sur un coup franc excentré sur la droite, Cristiano Ronaldo saute plus haut que tout le monde mais Keylor Navas, sorti le poing en avant, heurte le crane du Portugais. L’ancien du Real Madrid semble sonné et reste à terre.

30e - Sur la gauche de la surface du Riyadh Season, Juan Bernat tente de trouver Kylian Mbappé mais sa passe est imprécise et trop profonde. Sortie de but.

La suite après cette publicité

28e - À noter, dans cette défense à quatre parisienne, Marquinhos est repassé dans l’axe droit tandis que Sergio Ramos est passé à gauche.

27e - Neymar frappe un corner de la gauche vers la droite mais Al Owais sort de son but pour boxer le ballon des deux poings.

La suite après cette publicité

25e - Kylian Mbappé marque… mais son but est refusé (0-1)

Lancé par Lionel Messi dans le dos de la défense centrale saoudienne, Kylian Mbappé élimine parfaitement le gardien, sorti de son but, avant de pousser tranquillement du pied gauche dans la cage vide. Une joie de courte durée puisque l’arbitre de touche lève son drapeau : position de hors-jeu pour le numéro 7 parisien.

24e - Sur la gauche, Juan Bernat trouve Kylian Mbappé en retrait. L’international français rend le ballon à l’Espagnol en une touche grâce à une belle talonnade. Le latéral gauche voit ensuite Al Owais sortir rapidement et le contrer.

La suite après cette publicité

22e - Cristiano Ronaldo reçoit un bon ballon dans la surface parisienne mais Juan Bernat réalise un bon retour défensif et gêne le Portugais. Le latéral espagnol parvient à toucher le ballon et Keylor Navas se baisse pour le ramasser.

21e - Plein axe, Lionel Messi fixe la défense saoudienne avant de tenter un petit ballon piqué sur la gauche vers Kylian Mbappé mais la passe de l’Argentin est trop puissante et le ballon sort en sortie de but.

La suite après cette publicité

20e - Le Riyadh Season est mieux depuis quelques instants et parvient à conserver un peu plus le ballon, sans pour autant trouver la faille pour le moment. Cristiano Ronaldo, lui, semble en jambes et se montre très mobile dans le camp parisien.

18e - Sur un centre venu de la gauche, Neymar se jette au second poteau mais est trop court pour reprendre le ballon. Une fois de plus, le Brésilien était tout proche de faire le break.

La suite après cette publicité

17e - Riyadh Season 0-1 PSG

Après un gros quart d’heure, le PSG domine la rencontre et est devant au score. Le Riyadh Season s’est quand même procuré deux occasions, grâce à Ronaldo et Luiz Gustavo, malgré une forte possession parisienne.

16e - Neymar manque le break

Lancé sur le côté droit, Achraf Hakimi envoie un bon centre fort devant le but, Neymar, au second poteau, contrôle et tente d’ajuster Al Owais d’un plat du pied droit mais le portier saoudien réalise un bon arrêt réflexe.

La suite après cette publicité

14e - Première faute dans le camp parisien suite à un accrochage de Renato Sanches face à Abdulhamid. Le coup franc lointain et excentré sur la gauche est frappé par Martinez mais aucun coéquipier saoudien ne parvient à reprendre le ballon. Sortie de but parisienne.

12e - Luiz Gustavo alerte Navas

De loin, l’ancien Marseillais profite d’un espace pour envoyer une frappe puissante du pied gauche. Heureusement pour le PSG, son portier costaricien est vigilent et repousse des deux gants malgré le petit rebond devant lui.

La suite après cette publicité

11e - Magnifique petit pont de Cristiano Ronaldo sur Carlos Soler en faisant passer le ballon derrière son pied d’appui au niveau de la ligne médiane.

10e - Kylian Mbappé a l’occasion de lancer Lionel Messi ou Neymar en profondeur et dans le dos de la défense adverse mais l’international français plante son pied dans le sol et manque totalement sa passe. Le ballon est récupéré par les Saoudiens.

La suite après cette publicité

8e - Les joueurs d’Al Nassr et d’Al Hilal semblent manquer logiquement d’automatismes et la construction est compliquée. Les Parisiens monopolisent le cuir dans ce début de rencontre.

6e - Frappe captée de Cristiano Ronaldo

Après une récupération haute des Saoudiens, le Portugais, un peu excentré sur la gauche, parvient à envoyer une frappe croisée à ras de terre mais Keylor Navas se couche rapidement et capte le cuir.

La suite après cette publicité

5e - Incompréhension entre Kylian Mbappé et Neymar à l’entrée de la surface. Si le Français espérait un une-deux, le Brésilien n’a pas rendu le ballon comme il le fallait. Le Riyad Season récupère le cuir.

4e - Lionel Messi a logiquement remercié Neymar lors de sa célébration après cette passe décisive magnifiquement dosée.

La suite après cette publicité

3e - OUVERTURE DU SCORE DU PSG (0-1) !

Sur la gauche, Neymar voit Lionel Messi partir dans le dos de la défense saoudienne et lui donne un petit ballon brossé, l’Argentin voit le gardien sortir et envoie un petit plat du pied gauche. Le portier a sauté et ne peut contrer ce tir.

2e - Pour le moment, les Parisiens tiennent le ballon dans leur propre camp.

1re - C’est parti au King Fahd Stadium entre le Riyadh Season et le PSG !

Les Parisiens engagent et lancent ce match amical.

18h04 - Les deux équipes sont sur la pelouse du King Fahd Stadium. Cristiano Ronaldo a logiquement été ovationné lorsque les grands écrans du stade ont diffusé les caméras braquées sur lui.

La suite après cette publicité

18h00 - Le PSG profite de cette rencontre exceptionnelle pour inaugurer son maillot fourth.

Al Nassr est en tête de la Saudi Pro League, Al Hilal est second # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Ittihad 31 14 9 4 1 22 6 16 2 Nassr 30 13 9 3 1 27 6 21 3 Hilal 29 14 8 5 1 24 11 13 4 Shabab 27 13 8 3 2 26 9 17 5 Taawon 26 13 8 2 3 21 14 7 Voir le classement complet

Le PSG est en tête de la Ligue 1 # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 47 19 15 2 2 48 14 34 2 Lens 44 19 13 5 1 32 13 19 3 Marseille 42 19 13 3 3 39 16 23 4 Monaco 37 19 11 4 4 42 26 16 5 Rennes 37 19 11 4 4 36 20 16 Voir le classement complet

17h52 - La composition du Riyadh Season

Cristiano Ronaldo est titularisé en attaque aux côtés de Moussa Marega, ancien du FC Porto, tandis que Luiz Gustavo, passé par l’OM, démarre dans l’entre-jeu saoudien.

La suite après cette publicité

Le XI du Riyadh Season : Al Owais - Soo, Al Ghannam, Al Bulayhi, Abdulhamid - Gustavo, Kanno, Matheus - Talisca - Marega, Cristiano Ronaldo

17h48 - La composition du PSG

Pour ce match, Christophe Galtier revient à une défense à quatre et aligne un 4-3-3. Keylor Navas est préféré à Gianluigi Donnarumma dans les cages tandis que Renato Sanches début au milieu de terrain aux côtés de Fabian Ruiz et Calors Soler. Le trio de stars Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar est bien présent en attaque.

La suite après cette publicité

Le XI du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Soler, Renato Sanches, Ruiz - Neymar - Messi, Mbappé

17h44 - Al Hilal reste sur une victoire 2-0 en championnat face à Al Adalh tandis qu’Al Nassr a été tenu en échec sur la pelouse d’Al Shabab 0-0.

La suite après cette publicité

17h40 - Le PSG reste sur une défaite 1-0 sur la pelouse du Stade Rennais en Ligue 1 et se déplacera pour affronter Pays de Cassel, lundi, dans le cadre de la Coupe de France.

17h35 - Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre entre le PSG et le Riyadh Season, sélection des meilleurs joueurs d’Al Nassr et Al Hilal. Le coup d’envoi est prévu à 18h au King Fahd Stadium.