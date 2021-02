OL : le Shandong Luneng fait le forcing pour Thiago Mendes

La suite après cette publicité

« Je suis arrivé ici avec un grand poids sur les épaules, j’étais un joueur qu’on avait acheté très cher. Je pense que ce poids ne m’a pas aidé. Je me remettais en cause, j’avais l’impression que tout était de ma faute. J'ai parlé avec Juninho, mes coéquipiers et ma femme. Je me suis dit que je devais relever la tête, continuer à travailler et que ça allait payer », racontait Thiago Mendes, il y a deux semaines, en conférence de presse. Arrivé du LOSC à l'été 2019, pour près de 22 millions d'euros, l'ancien milieu de terrain de Sao Paulo a vécu une première saison morose dans le Rhône.

Entre apparitions en demi-teinte, sorties nocturnes et polémiques en tous genres (insultes envers un employé de l'aéroport de Lyon, accident de la route), Thiago Mendes était au cœur des critiques de ses propres supporters pour son hygiène de vie déplorable. Récemment, lui et sa famille avaient même reçu des menaces de mort, suite à la blessure infligée par le milieu de 28 ans à Neymar, lors de PSG-OL (0-1). Le joueur avait même dû présenter des excuses. Un quotidien loin d'être tranquille pour celui qui, enfin, retrouve le goût du terrain pour sa 4e année en France.

Une offre de 10 millions venue de Chine

Si l'OL pensait sérieusement à s'en débarrasser (intérêt de Wolfsbourg l'été dernier), l'entrejeu étant bien fourni, Thiago Mendes est depuis devenu l'un choix favori de Rudi Garcia. Pourrait-il aller voir ailleurs ? Dès cet hiver ? Lui qui est sous contrat à Lyon jusqu'en 2023 ? Un club est en tout cas passé à l'action pour tenter se s'attacher les services du milieu défensif brésilien. Il s'agit du Shandong Luneng, qui a terminé à la 5e place de Chinese Super League cette saison. Selon Globo Esporte, la formation chinoise a proposé à Lyon de signer le Brésilien immédiatement, car la fenêtre de transfert est ouverte jusqu'au 26 février en Chine.

Selon le média brésilien, l'OL n'a pas encore décidé d'accepter ou non la proposition, estimée à 10 millions d'euros. Les négociations sont menées par l'agent du natif de São Luis, Paulo Pitombeira, en direct avec le directeur sportif de l'OL, Juninho Pernambucano. Titulaire en Ligue 1 lors de 6 des 7 premiers matches de l'année 2021, il apparaît peu probable que Thiago Mendes quitte Lyon en pleine course au titre. Au Brésil, on évoque un Thiago Mendes heureux à Lyon mais toutefois ouvert à la possibilité de jouer en Chine si l'accord est considéré comme positif pour le club et pour sa carrière.