Racisme : Antonio Rüdiger et la fédération allemande portent plainte contre un journaliste

Antonio Rüdiger a été la cible d’un commentaire à caractère raciste. Sur son compte Instagram, le joueur de 31 ans a posté une photo pour célébrer le début du Ramadan, pour lui et tous ses confrères musulmans. Un post qui n’a pas laissé indifférent le journaliste allemand et ancien rédacteur en chef de Bild Julian Reichelt, qui a commenté cette photo sur X. «Pour tous ceux qui ne veulent pas reconnaître un salut islamiste dans le salut islamiste d’Antonio Rüdiger : Le Verfassungsschutz appelle ce geste le "doigt de l’IS" et considère l’index comme un signe clair d’islamisme».

Devant ce commentaire, le défenseur du Real Madrid et de l’Allemagne a déposé plainte lundi contre le journaliste auprès du parquet de Berlin pour «injure ou diffamation, insulte haineuse et incitation à la haine». La DFB (fédération allemande) a également porté plainte, pour «discours haineux».