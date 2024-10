Ligue des champions : la surprise Brest bluffe toute l’Europe !

Impossible n’est pas brestois. Depuis le début de cette campagne 2024-2025 de l’UEFA Champions League, la formation dirigée par Éric Roy fait bonne figure. Pourtant, beaucoup ne donnaient pas cher de sa peau lorsqu’elle s’est qualifiée pour la C1 en fin de saison dernière grâce à sa troisième place acquise en Ligue 1. Mais après trois journées, le SB29 a réussi à faire taire ses détracteurs. En effet, le club tricolore totalise 7 points grâce à ses deux victoires, contre Sturm Graz et Salzbourg, et son match nul hier face au Bayer Leverkusen (1-1), champion d’Allemagne en titre, il faut le rappeler. Brest est actuellement qualifié virtuellement pour la prochaine étape grâce à sa cinquième place et fait aussi bien que Manchester City, l’AS Monaco, Leverkusen, l’Inter Milan, le Sporting CP et Arsenal (9e à la différence de buts, ndlr), qui ont autant de points.

La France s’enflamme

Hormis Aston Villa et Liverpool (9 points), les Bretons font beaucoup mieux que de nombreuses équipes, dont les deux autres représentants tricolores, à savoir le LOSC (6 points, 15e) et le PSG (4 points, 19e). Ce qui vous donne une idée de la belle performance des Brestois. Hier, ils ont donc accroché le Bayer Leverkusen à leur tableau de chasse, grâce à un nul. Ce petit exploit fait les gros titres en Hexagone ce jeudi matin. «Brest c’est fou, ses statistiques aussi !», a titré Ouest-France, avant d’ajouter : «en accrochant le match nul contre le Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne de Xabi Alonso, aux objectifs élevés dans cette compétition, le SB29 réalise un nouvel exploit et continue d’affoler les compteurs.» Chiffres à l’appui, le quotidien régional indique que le "King Éric" Roy est le premier coach tricolore «à compter un bilan de 2 victoires et 1 match nul après les 3 premiers matches de sa carrière sur le banc en Ligue des champions depuis Élie Baup en 1999 (2 victoires et 1 nul également).»

OF ajoute également que Brest est le club français ayant pris le meilleur départ en C1 lors de ses trois premières rencontres depuis Bordeaux en 1984 (2 victoires et 1 nul aussi). Toujours en France, Le Télégramme a salué «les Invincibles. De son côté, L’Équipe explique que la «fête continue». À l’étranger, on s’incline aussi devant cette surprenante équipe. En Espagne, Marca a lancé : «Brest continue de surprendre l’Europe. Oui, l’équipe française, qui venait de remporter les deux premiers matches pour ses débuts en Ligue des champions, a arrêté le Bayer Leverkusen, qui comptait également six points. C’était son premier rival de haut niveau et il a réussi l’examen avec brio. C’était un match nul mérité après un excellent exercice défensif dans de nombreuses phases du match, mais avec une dose de danger dans d’autres.» De son côté, AS a écrit : «même Xabi ne peut pas gérer la grande révélation de la Ligue des champions. Brest, qui compte sept points sur neuf possibles, a contenu les Allemands et a même eu des chances de gagner.»

L’Europe s’incline

En Italie, La Gazzetta dello Sport est également surprise. «Le petit Brest est sérieux. Le premier match était une surprise. Le second est une exception. Le troisième est aussi certainement une confirmation : Brest n’a pas débarqué en Ligue des champions pour faire figuration. En effet, le débutant français, après avoir battu Sturm Graz et Salzbourg, a résisté aux champions en titre d’Allemagne.» En Belgique, La Dernière Heure est aussi sous le charme. «Avec abnégation, discipline et la petite touche de talent en plus, Brest a réussi à tenir tête au Bayer Leverkusen (1-1), mercredi, lors de la 3e journée de la Ligue des champions, et peut plus que jamais croire en ses chances de qualification.» En Angleterre, la BBC, qui a parlé hier de «l’ascension magique de Brest du football amateur à la Ligue des champions», évoque ce jeudi des «débuts parfaits». Mais c’est en Allemagne que la nouvelle sortie réussie de Brest fait le plus parler. Bild, qui qualifie le club français de révélation du tournoi, a écrit : «pas de fête à Brest ! Ce n’était pas une fête à Brest, mais il y avait beaucoup de frustration de la part de l’arbitre !»

De son côté, Sky Germany a indiqué : «Leverkusen repart avec un nul en Ligue des Champions face à Brest. (…) Les champions d’Allemagne, invaincus depuis huit matches de compétition, n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul 1-1 face à l’équipe surprise du Stade Brestois à Guingamp, mais ont encore toutes leurs chances de se qualifier pour le tour suivant. (…) L’outsider breton a également débuté la phase de groupes avec deux victoires, et a créé la plus grande surprise en France la saison dernière avec la troisième place du classement.» Journaliste pour Fussball Transfers, David Hamza a aussi été choqué par cette formation. «Je suis surpris et je l’étais déjà la saison dernière après leur qualification en Ligue des champions. Peut-être qu’Alonso a également été surpris par le résultat d’hier, car il a fait beaucoup de changements dans sa composition, avec huit nouveaux joueurs par rapport au match d’avant contre Francfort.» Après avoir créé la surprise, le SB29 espère continuer sur sa lancée face au Sparta Prague le 6 novembre prochain, avant d’enchaîner face au FC Barcelone (26 novembre), le PSV (10 décembre), le Shakhtar Donetsk (22 janvier) et le Real Madrid (29 janvier).