Ligue des Champions : Brest réalise l’exploit contre le Bayer Leverkusen, l’Atalanta frustrée face au Celtic

La 3ème journée de la Ligue des Champions se poursuit ce mercredi avec de jolies affiches. Le Stade Brestois 29 accueillait ainsi le Bayer Leverkusen dans un duel entre deux formations qui ont débuté par deux victoires. A domicile, le club breton optait pour un 4-3-3 avec Marco Bizot comme dernier rempart derrière Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Soumaïlo Coulibaly et Massadio Haïdara. Pierre Lees-Melou était placé en sentinelle avec Mahdi Camara et Hugo Magnetti à ses côtés. Seul en pointe, Ludovic Ajorque était soutenu par Romain Del Castillo et Abdallah Sima. Les Allemands de Xabi Alonso s’articulaient de leur côté dans un 3-4-2-1 avec Matěj Kovář dans les cages. En défense, on retrouvait Nordi Mukiele, Jonathan Tah et Piero Hincapié. L’entrejeu voyait les présences d’Exequiel Palacios et Aleix Garcia avec Nathan Tella et Alejandro Grimaldo dans des rôles de pistons. Seul en pointe, Patrik Schick était placé juste devant Jonas Hofmann et Florian Wirtz.

La suite après cette publicité

En première période, le Bayer Leverkusen a sans surprise rapidement dominé les débats. Parti sur la droite, Nathan Tella a resservi en retrait Jonas Hofmann devant la surface brestoise. Le tir de ce dernier est passé à droite du but de Marco Bizot (18e). Le Bayer Leverkusen a tenté de trouver la solution dans le bloc brestois et a bien fait circuler sur la largeur pour créer des espaces. Le danger se précisait doucement pour les Bretons qui tentaient de résister à leur adversaire. L’inévitable est ensuite arrivé. Patrik Schick a été trouvé sur la gauche Jonas Hofmann qui s’est appuyé dans l’axe sur Florian Wirtz qui lui a remis en retrait. Jonas Hofmann a ensuite lancé ensuite Florian Wirtz plein axe dans la profondeur. Le milieu offensif s’est présenté à l’entrée de la surface et a ajusté sur la gauche Marco Bizot (24e, 0-1). Dans la foulée, plein axe devant surface brestoise, Florian Wirtz s’est joué de Pierre Lees-Melou, Hugo Magnetti puis Brendan Chardonnet qu’il a laissé à terre. Le milieu offensif allemand a frappé vers la gauche du but, mais Marco Bizot s’est interposé (29e). Alors que la mi-temps approchait, les Bretons ont fait exploser le Roudourou. Sur la gauche, Mahdi Camara a fixé Piero Hincapié devant la surface et a centré en retrait vers l’axe. Pierre Lees-Melou a surgi et attaque le ballon d’une reprise de volée qui s’est logée sur la gauche du but de Matěj Kovár (39e, 1-1).

À lire

Bayer Leverkusen : Xabi Alonso craint une grave blessure pour Amine Adli

Brest est passé proche d’un exploit total !

Le second acte a commencé avec de belles impressions côté Brest. Parti dans l’axe, Pierre Lees-Melou s’est joué d’Exequiel Palacios devant la surface allemande et a frappé. Son tir est passé au-dessus du but de Matěj Kovář (49e). Dans l’axe juste devant la surface allemande, Pierre Lees-Melou a armé une frappe qui a été contrée en corner sur la gauche par Piero Hincapié (57e). Dans l’axe à 35 mètres des cages, Kenny Lala a pris sa chance du pied droit. Son tir est passé nettement au-dessus du but de Matěj Kovář (58e). Brest a pris le temps dans la construction. Les Bretons dominaient en seconde période. Déboulé sur la gauche de Florian Wirtz qui a centré fort devant le but brestois. Au premier poteau, Amine Adli était trop court et Massadio Haïdara a repoussé en corner au second poteau (66e). Sur la gauche, Ibrahim Salah a débordé et a centré vers le point de penalty où Granit Xhaka a repoussé dans l’axe. Cela est revenu sur Mahdi Camara dont la reprise a été claquée par Matěj Kovář au-dessus de son but (75e). Lancé par Romain Faivre sur la droite de la surface allemande, Mama Baldé s’est emmené le ballon et a pris sa chance dans un angle fermé. Il a trouvé le petit filet droit (87e).

La suite après cette publicité

Après un long temps additionnel de 7 minutes, les Brestois sont parvenus à résister aux ultimes tentatives allemandes pour conserver ce score et réalisent l’exploit (1-1) de prendre un point. Dans l’autre rencontre, l’Atalanta Bergame accueillait dans son Gewiss Stadium flambant neuf le club du Celtic Glasgow. Malgré une énorme domination des Italiens, la Dea n’a jamais su trouver la faille. Les troupes de Gian Piero Gasperini ont tenté plus de 20 frappes sans jamais se montrer efficaces ou réalistes dans le dernier geste. Le gardien du Celtic, Kasper Schmeichel, a réalisé un total de 7 parades durant la rencontre. Après le match nul contre Arsenal (0-0) et la belle victoire face à Benfica (3-0), l’Atalanta peut être frustrée ce mercredi soir. Ils ont laissé deux points (0-0) en chemin dans une rencontre largement dominée devant leur public. Dans deux semaines, l’Atalanta ira à Stuttgart, tandis que le Celtic accueillera le RB Leizpig. Brest affrontera le Sparta Prague en Tchéquie. Le Bayer se rendra à Anfield pour y défier Liverpool.