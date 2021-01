Naples : Rafa Benitez pour remplacer Gennaro Gattuso ?

Alors qu’il devait prolonger en décembre dernier, il semblerait que la proposition de Naples tarde à arriver sur le bureau de Gattuso. Depuis quelques semaines, la donne a changé. Naples ne gagne plus et a du mal à être régulier cette saison.

La situation des Partenopei remet en cause le statut de Gennaro Gattuso. Aurelio De Laurentiis penserait même à changer d’entraîneur. Une idée qui a germé dans son esprit après la défaite en Coupe d’Italie contre la Juventus et surtout après que Rafa Benitez ait mis un terme à son contrat en Chine. Selon les informations de Sport Mediaset, l’ancien entraîneur du Real Madrid serait une option sérieuse et plusieurs joueurs, qui ont déjà travaillé avec lui à Naples, seraient favorables à son retour comme Koulibaly, Insigne, Mertens ou encore Ghoulam. Les prochaines semaines risquent d’être décisives.