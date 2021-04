LdC : le Real Madrid élimine Liverpool et verra les demi-finales

Fin des quarts de finale retour de Ligue des Champions ce mercredi soir avec notamment ce choc Liverpool-Real Madrid à Anfield. Victorieux 3-1 à l'aller la semaine dernière, les Merengues devaient finir le travail pour valider leur billet pour le dernier carré. Les Reds, eux, voulaient inverser la tendance à la maison pour filer en demies.

Dominateurs, les hommes de Jürgen Klopp n'ont jamais réussi à tromper la vigilance de Thibaut Courtois, très important dans le but madrilène ce soir. Les Merengues ont eux touché le poteau en première période. Résultat final 0-0 et donc une qualification du Real Madrid en demi-finales grâce à son succès à l'aller. Zinedine Zidane et les siens affronteront Chelsea dans le dernier carré.