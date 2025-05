Real Madrid : ce n’est pas mort pour Florian Wirtz

Florian Wirtz va être un des gros animateurs de ce mercato estival. Le milieu offensif allemand de 22 ans est convoité par de nombreux gros clubs, et ces derniers jours, la tendance était plutôt à un départ vers Liverpool, qui aurait pris le meilleur sur d’autres clubs anglais, sur le Bayern ou sur le Real Madrid. Les Reds pourraient même poser 150 millions d’euros sur la table.

Mais voilà que le quotidien AS indique que le Real Madrid n’a pas dit son dernier mot et qu’il est toujours sur le coup. Les Merengues pensent toujours à l’enrôler et ils considèrent que, techniquement, c’est encore possible d’enrôler celui qui a été le leader technique de Xabi Alonso pendant son aventure à Leverkusen.