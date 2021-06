L'Albanie présente ses nouveaux maillots !

Alors qu'elle était dans le groupe de la France pour les éliminatoires de l'Euro 2020, l'Albanie n'a pas réussi à se qualifier et se tourne désormais vers les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Pour remplir leurs objectifs et décrocher une place au Mondial qatari, Marash Kumbulla et ses partenaires arboreront trois nouvelles tuniques dévoilées par Macron.

La marque italienne équipe la sélection albanaise depuis l'Euro 2016 après avoir succédé à adidas. Macron revient aujourd'hui avec des maillots qui entrent dans la lignée des maillots déjà fournis aux hommes d'Edoardo Reja ces dernières années. Sur ces trois maillots, on retrouve une représentation graphique de l'aigle albanais et l'impression « Albania » au niveau de la nuque.

Seuls les coloris diffèrent sur ces trois tuniques. Couleur historique du pays, le rouge est évidemment présent sur le maillot domicile où l'on retrouve du noir au niveau des motifs, de l'emblème, de la nuque et du bout des manches alors qu'une touche de blanc se distingue sur le logo de l'équipementier. Le maillot extérieur est lui dominé par le blanc et le gris alors que l'emblème de la Fédération est rouge et noir. Enfin, le troisième maillot est gris avec des manches et des motifs noirs ainsi mais aussi une touche de rouge sur l'emblème, le bout des manches et la nuque.

Federata Shqiptare e Futbollit prezanton sot uniformat e reja te #Kombëtares #Kuqezi ♥️🖤 pic.twitter.com/JWQ9RC3TM5 — FSHF (@FSHForg) May 31, 2021

En attendant le retour des matchs de qualification à la Coupe du monde 2022, les Rouge et Noir défieront le Pays de Galles et la République Tchèque en match amical les 5 et 8 juin prochain. Pour ces matchs à l'extérieur, les Albanais devraient arborer leurs nouveaux maillots !