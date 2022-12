CdM 2022, EdF : Javier Pastore encense Antoine Griezmann

Interviewé dans les colonnes de So Foot, Javier Pastore a livré son impression sur l'équipe de France, témoignant de son admiration pour les champions du monde en titre. Et durant son intervention, l'Argentin a surtout pointé une individualité lui ayant sauté aux yeux, celle d'Antoine Griezmann.

La suite après cette publicité

« La France fait peur. Ils ont des joueurs jeunes, physiquement impressionnants. Griezmann contre la Pologne était exceptionnel: il court partout! C’est un joueur super important pour les Bleus. En club (avec l'Atlético de Madrid, ndlr), on voit un Griezmann plus offensif, dans une zone où il doit marquer, faire des passes décisives, tandis que là, ce n’est pas forcément beau à voir, mais il fait tout. Tous ceux qui connaissent le foot savent qu’on met Griezmann en premier sur la feuille de match et ensuite on met les joueurs autour de lui », s'est ainsi confié l'ancien milieu du Paris Saint-Germain.