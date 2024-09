Udinese : Florian Thauvin désabusé par les droits TV

Désormais capitaine de l’Udinese, Florian Thauvin fait les beaux jours du club frioulan sur ce début de saison. Après quatre journées, les joueurs de Kosta Runjaić pointent en tête de la Serie A et l’ancien international français affiche déjà un compteur de trois buts et une passe décisive. Malheureusement, le public français n’a pas pu voir les performances de l’ancien joueur de l’OM et des Tigres. Un mois après le début du championnat, aucun accord n’a encore été trouvé avec une chaîne française, ce qui a provoqué l’ire de Thauvin sur X :

La Serie A n’a toujours pas trouvé de diffuseur en France alors même que 40 joueurs français y évoluent et près de 4 millions de Français sont d’origine italienne. Selon les informations d’Eurosport, la 5ème journée de Serie A ne sera toujours pas diffusée. Elle ne sera donc pas retransmise en France ce week-end, faute d’accord à ce jour. Ce sera donc un écran noir en France pour les deux chocs Juve-Napoli et Inter-Milan. Le sujet n’a d’ailleurs même pas été abordé lors de la dernière assemblée de la Lega Serie A, tant le dossier semble loin d’être avancé.