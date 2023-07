Sergio Rico réagit au message du PSG

La suite après cette publicité

C’était l’image du jour au camp d’entraînement du Paris Saint-Germain ! Mardi, l’ensemble des joueurs et du staff du club de la capitale, y compris les représentants sportifs comme le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller football Luis Campos, ont adressé un très beau message de soutien à Sergio Rico en posant avec son maillot. Pour rappel, le portier espagnol a été victime d’un grave accident à cheval le 28 mai dernier. Il s’en est suivi plusieurs jours en soins intensifs mais désormais le joueur de 29 ans va mieux et poursuit sa réhabilitation en Espagne du côté de Séville.

En réaction à l’hommage offert par ses partenaires, le natif de Séville a tenu à tous les remercier via un message posté sur son compte Instagram. « Merci beaucoup à tous. J’espère être à vos côtés rapidement », a commenté l’ancien gardien de Fulham. Si Sergio Rico reste lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, il n’est pas certain qu’il puisse de sitôt retrouver le pré.

